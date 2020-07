BTS : your eyes tell, un nouveau single record ?

Après une longue attente, le groupe BTS a finalement sorti son nouveau titre « Your Eyes Tell » et ses fans sont devenus fous. Le single sera l’une des chansons de l’album Map of the Soul 7 : The Journey, qui sortira bientôt et qui enthousiasme déjà ses fans.

Le nouvel album de BTS en langue japonaise Map Of The Soul : 7 ~ The Journey ~ arrivera le 15 juillet. Les fans ont déjà entendu son premier single « Stay Gold » en juin, mais ils ont maintenant un autre goût au son de l’album avec la sortie de « Your Eyes Tell ».

Une chanson signé Jungkook

Les fans sont très fiers de Jungkook pour avoir écrit « Your Eyes Tell », car il servira d’OST pour le prochain film japonais du même nom, dont la sortie est prévue le 23 octobre. Au fil des ans, il s’est impliqué de plus en plus dans le processus musical de BTS, comme en prêtant main forte à leur Love Yourself : Tear track « Magic Shop » et en écrivant sa chanson solo Map of the Soul : 7 « My Time », faire figurer l’un de ses projets dans un grand film est donc un grand accomplissement.

Dans une déclaration faite au Billboard Japan le 8 juillet, BTS a taquiné « Your Eyes Tell » est « une expression du beau et profond monde de l’amour dans le film » et son thème se concentre sur « comment il y a de la lumière dans le futur que vos yeux voient, même dans des situations difficiles », selon une traduction de HelloKPop.