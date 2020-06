BTS, Stay Gold la chanson de tous les records

BTS a sorti un nouveau single destiné au marché japonais. Au moment même où la nouvelle est tombée que le groupe coréen a fait l’histoire des ventes dans la région.

« Stay Gold », c’est le single de BTS qui sera au centre du prochain album en langue japonaise du groupe, Map of the Soul : 7 ~The Journey~. Le morceau réconfortant à souhait, s’ouvre sur le roucoulement du plus jeune membre Jungkook, « Dans un monde où tu as froid, tu dois rester en or, bébé », avant le rythme hip-hop rebondissant du couplet et la production power-pop du refrain. Assurément de quoi faire fondre les ARMY’s du monde entier. Une chanson très fleur bleue, mais qui est dans tout les cas bien partie pour faire carton plein.

Comme certains tubesdu septuor, la chanson est une chanson pop réconfortante avec un crochet-refrain qui encourage les auditeurs à « rester en or » et qui délivre des paroles qui donnent du courageet un soutien permanent à beaucoup de gens qui en ont besoin.

Numéro 1 dans 61 pays en à peine 2h

La sortie de « Stay Gold » survient au moment où BTS a réalisé d’importantes ventes et est entré dans l’histoire des charts au Japon, la deuxième plus grande industrie musicale du monde derrière les États-Unis. En à peine quelques heures, le titre était déjà numéro 1 sur les plateformes ITunes USA, France et Japon.

Le single « Stay Gold » est numéro 1 sur iTunes dans 61 pays !



Le 19 juin, le magazine musical japonais Oricon a révélé ses statistiques de ventes de milieu d’année, indiquant que BTS était en tête de son classement général des ventes d’albums pour le premier semestre 2020. Cet exploit est dû au dernier album K-pop du groupe, Map of the Soul : 7, qui se sont vendu à 429 000 exemplaires au Japon depuis sa sortie en février, selon Oricon.

Si l’exploit est impressionnant pour BTS, Oricon a également partagé que c’est la première fois en 36 ans qu’un artiste étranger est en tête du classement de leurs albums pour le premier semestre de l’année. Le dernier artiste à avoir accompli cela n’est autre que Michael Jackson, qui a réussi à le faire avec son album emblématique et méga-vendu, Thriller, en 1984.