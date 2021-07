BTS révèle comment ils voulaient appeler leur fan club avant de choisir « Army »

BTS a mis les choses au clair concernant une série de rumeurs sur le groupe, notamment les noms de scène et les surnoms de leurs fans qu’ils ont envisagé d’utiliser par le passé. Le groupe de K-pop incroyablement populaire – qui a récemment lancé ses deuxième et troisième singles en anglais, Butter, et Permission to Dance – est apparu dans un épisode du Tonight Show le 13 juillet, révélant tout à l’animateur Jimmy Fallon.

Ce nom que les fans de BTS ont failli porter….

Les sept membres de BTS, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook, se sont assis pour une discussion virtuelle avec Fallon. L’animateur a déclaré qu’une grande partie des informations en ligne sur le groupe K-pop bien-aimé n’étaient pas toujours exactes et il a voulu démonter les mythes avec le septuor. La première rumeur concernant BTS que Fallon a voulu aborder est le nom que BTS a donné à son fandom. Les amoureux de BTS sont connus sous le nom d' »Armée », mais le groupe a presque choisi un autre surnom.

BTS Responds to Rumors About Their Fan Base and Potential Stage Names | The Tonight Show

Est-il vrai qu’au lieu d’appeler vos fans « Army », vous vouliez les appeler « Bell » ? Fallon a demandé à BTS.

Les membres ont confirmé cette rumeur et ont expliqué l’histoire qui se cache derrière. Quand vous dites BTS, cela signifie « bangtan » en coréen, pas « behind-the-scene » (coulisses). Je veux dire, pour votre information », a dit RM.

« C’est l’abréviation de ‘bangtan’, et quand vous dites ‘cloche’ en coréen, ça ressemble à ‘bang wool’. Ça commence par le même mot, ‘bang' », a-t-il poursuivi.

RM a déclaré que le groupe était enthousiaste à l’idée d’appeler ses fans les Bells. Rétrospectivement, cependant, il est heureux qu’ils ne l’aient pas fait.

« Donc, quand nous pensons au nom des fans, quelqu’un lance l’idée, genre, « Pourquoi pas le truc des cloches ? ». Tout le monde fait sonner sa cloche et on se dit : « Faites du bruit ! » et les Bells font « ring-a-ling-a-ling » », ajoute-t-il. « Mais Dieu merci, [ça a changé], ‘Army’ est tellement mieux », a-t-il finalement déclaré.

Jimin confie le nom de scène embarrassant qu’il a presque voulu adopter

En plus de révéler le nom alternatif de leur fan club, BTS a également révélé le nom de scène que Jimin a failli adopter au début de leur carrière. J’avais les noms Baby J et Baby G comme option, mais quand j’ai pensé à dire « Salut, je suis Baby J », ça sonnait vraiment bizarre », a-t-il dit. « Alors j’ai juste décidé de continuer avec mon vrai nom », a-t-il ajouté.