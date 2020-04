BS6 Volkswagen Polo Kilométrage le plus bas contre Swift, Grand i10 et Figo

Volkswagen a révélé les chiffres de kilométrage officiels de la Polo BS6, qui sont comparativement beaucoup plus bas que ses rivaux.

Quelques semaines avant la date limite d’émission, Volkswagen a lancé la Polo conforme à la norme BS6. Volkswagen a abandonné les moteurs turbo-essence à quatre cylindres de 1,2 litre et les moteurs turbo-diesel TDI de 1,5 litre en raison des normes BS6. Polo et Vento ont été touchés.

Le moteur MPI de 1,0 litre de la Polo a été conservé. Les variantes haut de gamme bénéficient d’un nouveau moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,0 litre, plus puissant que l’ancien turbo. Le nouveau moteur est couplé à un MT à 6 vitesses et à un convertisseur de couple à 6 vitesses AT.

Maintenant, VW a révélé les chiffres officiels du kilométrage de la Polo BS6. Nous avons préparé un tableau de comparaison avec ses concurrents du segment:

Polo 1.0 L MPI Polo 1.0 L TSI Rapide Grand i10 Nios Figo Moteur 999cc à trois cylindres Essence turbo à trois cylindres de 999 cm3 Moteur quatre cylindres de 1,2 litre Moteur quatre cylindres de 1,2 litre un trois cylindres de 1,2 litre Spécifications d’alimentation 76 BHP / 95 Nm 110 BHP / 175 Nm 83 BHP / 113 Nm 83 BHP / 114 Nm 95 BHP / 120 Nm Kilométrage 17,75 kmpl 18,24 kmpl 21,2 kmpl 20,7 kmpl 18,5 kmpl Boîte de vitesses MT à 5 vitesses MT / AT à 6 vitesses MT à 5 vitesses / AMT à 5 vitesses MT à 5 vitesses / AMT à 5 vitesses un MT à 5 vitesses

Comme vous pouvez le voir, la Polo MPI offre le moins de 17,75 kmpl. En comparaison, son moteur TSI offre plus de kilométrage et encore plus de puissance, avec l’option d’un AT également. Cependant, la variante TSI sera un peu plus coûteuse que les versions standard.

Sur la route, Swift est la voiture la plus économe en carburant dans ce segment avec 21,2 kmpl, comme le prétend ARAI. Le Grand i10 Nios est le deuxième en ligne avec 20,7 kmpl. Les deux ont les mêmes capacités de moteur, offrent des puissances très similaires et le même choix d’options de boîte de vitesses.

Enfin, nous avons la Ford Figo qui est la deuxième plus puissante de ce segment et également dans la catégorie à hayon complète. Avec son unité à trois cylindres de 1,2 litre, il produit 95 BHP et offre une efficacité de 18,5 kmpl. C’est juste un peu mieux que Polo TSI.

Cependant, si nous comparons les prix de Polo avec ces berlines, il y a une énorme différence. Les prix du Polo commencent à Rs 5,83 Lakhs pour atteindre Rs 9,13 Lakhs (ex-showroom). Cela met la Polo en concurrence avec un segment au-dessus.