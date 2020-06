BS6 Skoda Rapid Rider – Voici pourquoi vous devriez l’acheter!

Skoda a lancé la variante de base BS6 Rapid Rider pour un prix de Rs 7,49 lakh qui est la plus abordable de son segment et avec son nouveau moteur turbo-essence de 1,0 L et de nombreuses fonctionnalités, c’est un excellent rapport qualité-prix.

Skoda a récemment lancé le BS6 Rapid en Inde avec un nouveau moteur turbo essence de 110 ch 1,0 L, abandonnant l’ancien moteur diesel 1,5 L et le moteur essence 1,6 L MPI. Mais ce qui se démarque vraiment pour le BS6 Skoda Rapid, c’est son prix de départ de Rs 7,49 lakh (ex-showroom) pour la variante Rider de base. Laissez-nous vous donner une certaine perspective. À ce prix, la BS6 Rapid est la berline intermédiaire la plus abordable du pays; c’est la Skoda la plus abordable du pays; c’est aussi la voiture la plus abordable du groupe Volkswagen avec le nouveau moteur 1.0L TSI, encore plus abordable que la Polo 1.0L TSI.

La BS6 Skoda Rapid Rider est la berline la plus abordable de son segment et un produit sensationnel au bon rapport qualité-prix.

Le moteur est accouplé à une boîte manuelle à 6 vitesses et il ne survole pas trop de fonctionnalités non plus. Même pour ce Rapid de base, vous bénéficiez de fonctionnalités telles que la climatisation automatique, les quatre vitres électriques avec fonction de montée / descente à une touche, un système audio 2 DIN avec quatre haut-parleurs et une connectivité Bluetooth, un verrouillage central à distance, un désembueur arrière, avant et appuie-tête arrière réglables, réglage de l’inclinaison / de la portée du volant, ORVM à réglage électrique, bouches d’aération arrière, accoudoirs centraux avant et arrière, deux airbags, capteurs de stationnement arrière et enjoliveurs intégraux. Oui, il ne dispose pas de fonctionnalités telles que des jantes en alliage, un système d’infodivertissement à écran tactile et des phares à LED, mais la liste des fonctionnalités n’est pas trop courte non plus.

Il y a encore quelques années, ce que le Rapid Rider offre était encore considéré comme suffisant pour une voiture de cette catégorie. La question est de savoir si le BS6 Skoda Rapid Rider est d’un excellent rapport qualité / prix ou s’il s’agit d’un compromis où vous auriez pu obtenir plus. Explorons cela un peu plus en détail et voyons quoi d’autre pouvez-vous acheter pour cet argent. Et nous vous guiderons à travers différents segments pour cela.

Intérieurs BS6 Skoda Rapid Rider. (Source de l’image)

Comme nous l’avons déjà mentionné, le Rapid Rider réduit même le prix de la Volkswagen Polo TSI de Rs 53 000. Mais ce qui est vraiment surprenant, c’est que le Rapid Rider abaisse le prix d’entrée de gamme de la Volkswagen Vento d’un énorme Rs 1,36 lakh. Et ces deux voitures sont littéralement identiques sous la peau. L’autre alternative la plus proche dans la catégorie des berlines intermédiaires est la Maruti Suzuki Ciaz, dont le prix d’entrée est toujours supérieur de 82 000 roupies. D’autres rivaux du Rapid comme le Honda City de génération actuelle, le Hyundai Verna et le Toyota Yaris sont au moins Rs 1,3 lakh plus élevés.

Mais à ce prix, vous pourriez également regarder d’autres segments comme celui des berlines compactes. Une somme d’argent similaire vous rapportera la Maruti Suzuki Dzire ZXI ou la Honda Amaze V MT. Ce sont des variantes plus sophistiquées des deux voitures avec des fonctionnalités supplémentaires telles que des jantes en alliage, des commandes montées au volant et le Dzire obtient même un système d’infodivertissement à écran tactile. Les deux berlines sont également beaucoup plus courtes que la Rapid, ce qui sera utile pour les acheteurs qui souhaitent installer leurs voitures dans des espaces de stationnement étroits et elles offrent toujours une grande quantité d’espace intérieur.

Vous pourriez également regarder le segment haut de gamme avec des voitures comme la Maruti Suzuki Baleno Alpha, Tata Altroz ​​XZ, Toyota Glanza V et Elite i20 Sportz + de Hyundai. Ce sont principalement des variantes haut de gamme de toutes ces voitures et elles sont très bien équipées avec toutes les fonctionnalités modernes que vous pourriez demander. Le Tata Altroz ​​est même livré avec des fonctionnalités telles que le combiné d’instruments semi-numérique et le régulateur de vitesse. Une somme d’argent similaire pourrait également vous procurer l’un des VUS sous-compacts comme le Maruti Vitara Brezza, le Tata Nexon ou le Hyundai Venue. Ces variantes sont cependant très légères et peu demandées non plus.

Alors, comment le Skoda Rapid Rider peut-il se défendre? Eh bien, cela se révèle être un cas assez solide. Premièrement, il est vraiment louable que Skoda ait pu fixer le prix de base du Rapid si bas. La variante Ambient seond-in-line est au prix de Rs 2,50 lakh plus et pourtant cette variante de base Rider ne saute pas sur l’essentiel. Il est vrai qu’il existe des options mieux équipées et peut-être plus pratiques parmi les berlines haut de gamme, les berlines compactes et même les VUS sous-compacts pour un type d’argent similaire, mais le Skoda Rapid Rider est toujours un très bon rapport qualité-prix pour ce que c’est. De plus, le nouveau moteur 1.0L TSI de VW Group est un moteur assez excitant et cela fait du nouveau Rapid une proposition encore plus prometteuse. C’est certainement en haut de notre liste de recommandations.