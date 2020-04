BS6 Mahindra XUV500 Prix Out; Devient plus coûteux de Rs 30,000

Nous avons les prix officiels du Mahindra XUV500 conforme BS6. Le SUV est désormais disponible en quatre variantes avec une hausse de prix de Rs 30,000.

Il y a quelques semaines, Mahindra a inscrit le BS6 XUV500 sur son site officiel. Récemment, ils ont commencé les réservations en ligne du SUV mis à jour pour un prix de Rs 5,000. Maintenant, nous avons mis la main sur les prix du BS6 XUV500. Il commence maintenant à Rs 13,20 Lakhs (ex-showroom Delhi).

Le XUV500 n’est désormais disponible qu’en quatre variantes, notamment W5, W7, W9 et W11. Les prix commencent maintenant à Rs 13,20 Lakhs pour atteindre Rs 17,70 Lakhs (ex-showroom). Par rapport à la version BS4, le prix de départ a été augmenté de près de Rs 90,000. La variante W3 de base a maintenant été abandonnée. De plus, aucune variante AWD et Automatic n’est proposée actuellement.

La configuration AWD était équipée de la variante haut de gamme W11 (O). Les variantes AT sont livrées avec les variantes W7, W9 et W11. BS6 XUV500 est livré avec le même moteur turbo diesel à quatre cylindres de 2,2 litres qui produit 153 BHP à 3750 tr / min et 360 Nm à 1750-2800 tr / min. Il est désormais livré avec une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses en équipement standard.

Le XUV500 est livré avec des fonctionnalités telles que le toit ouvrant électrique, le système de surveillance de la pression des pneus, le réglage électrique du siège du conducteur, les roues en alliage de 17 pouces, les phares du projecteur, l’ESP avec atténuation du retournement, le contrôle de maintien et de descente, le contrôle de maintien et de descente, les essuie-glaces à détecteur de pluie , Système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, six airbags et caméra de stationnement arrière.

Mahindra développe actuellement la prochaine génération XUV500 avec une nouvelle plate-forme, de nouveaux moteurs et plus de fonctionnalités. Au lieu d’une silhouette bulbeuse, la nouvelle génération XUV500 adoptera un style SUV boxy. Il s’agira de nouveaux moteurs essence et diesel de 2,0 litres avec de nouvelles options de transmission. Surtout, Mahindra va lancer le SUV au début de 2021.

Pendant ce temps, Mahindra a également ouvert les réservations pour BS6 Scorpio pour un jeton de 5 000 roupies. La nouvelle génération de Scorpio devrait faire ses débuts d’ici la fin de cette année. Le premier des nouveaux modèles de génération sera le Thar, qui devrait faire ses débuts dans quelques mois.