BS6 Hyundai Santro Kilométrage plus que Tiago mais pas que WagonR

Hyundai a dévoilé les prix officiels et le kilométrage du BS6 Santro. L’écoutille commence maintenant à Rs 4,57 Lakhs (ex-showroom).

Hyundai Santro est l’un des derniers modèles de sa gamme à recevoir un moteur conforme BS6. Il est désormais plus coûteux de Rs 27 000 avec des prix commençant de Rs 4,57 Lakhs à Rs 6,25 Lakhs (ex-showroom). C’est toujours plus cher que WagonR mais pas plus que Tiago.

Avec cela, Hyundai a également révélé les chiffres officiels du kilométrage de Santro. Avec la mise à niveau, l’efficacité a chuté de 0,3 kmpl, ce qui est un très petit nombre. Cependant, par rapport à ses principaux rivaux, Santro est deuxième.

Santro Tiago WagonR Moteur Quatre cylindres de 1,1 litre 1,2 litre trois cylindres 1,0 litre trois cylindres / 1,2 litre quatre cylindres Chiffres de puissance 69 BHP / 99 Nm 86 BHP / 113 Nm 68 BHP et 90 Nm / 83 BHP et 113 Nm Kilométrage 20 kmpl 19,5 kmpl 21,6 kmpl / 20,5 kmpl

Comme vous pouvez le voir, Hyundai Santro est plus économe en carburant que Tata Tiago. La différence est très petite mais dans le monde réel, le Tiago produit moins. Une faible efficacité est possible car Tiago a un moteur beaucoup plus puissant sous le capot.

Quant au WagonR, malgré un moteur plus puissant, il reste plus performant que le Santro. Là encore, la différence est faible, mais nous avons testé les deux voitures et comparé leur kilométrage en fonction des conditions de conduite réelles.

Ainsi, WagonR 1,0 litre est fondamentalement le plus économe en carburant parmi les trois meilleurs berlines d’entrée de gamme de l’Inde. Tiago serait le meilleur dans cette liste cependant, son moteur diesel de 1,05 litre a été abandonné en raison des normes BS6. Le diesel Tiago a donné un kilométrage revendiqué de 27 kmpl.

En termes de prix, Santro arrive à nouveau en deuxième position. WagonR est le moins cher, au prix de Rs 4,45 Lakhs à Rs 5,94 Lakhs. Quant à Tiago, il commence à Rs 4,60 Lakhs pour atteindre Rs 6,60 Lakhs (tous les prix hors showroom). Ce dernier offre plus de choix de variantes.