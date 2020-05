BS6 Honda City est maintenant moins cher par Rs 1 Lakh, y compris les remises

Les offres et remises officielles sur BS6 Honda City sont Rs 1 Lakh, ce qui rend son prix moins cher par une marge considérable.

Maintenant que le Lockdown 3.0 touche à sa fin, les fabricants démarrent lentement leurs opérations. Beaucoup ont déjà commencé leur processus de fabrication et de production. Dans les zones vertes, les concessions ont également commencé à s’ouvrir, de même que les livraisons ont commencé. Dans les États du Punjab, du Kerala et de Goa, les livraisons ont commencé le plus tôt.

Honda a annoncé la remise officielle et les offres pour ses modèles. La remise la plus élevée s’applique à la génération actuelle de BS6 Honda City. La berline est maintenant disponible un Lakh moins cher que son prix d’origine hors salle d’exposition. Cependant, cette remise n’est applicable qu’à certaines variantes, tandis que pour les autres, les avantages sont faibles.

Pour les variantes VX CVT et ZX (MT et CVT) haut de gamme, les acheteurs recevront un montant forfaitaire de 50 000 Rs en tant que remise en espèces et un bonus d’échange de Rs 50,00. La variante manuelle VX est moins chère de Rs 72 000 avec 37K comme remise en espèces et 35K comme bonus d’échange. Enfin, sur les grades SV et V, vous bénéficiez d’une remise totale de Rs 45,000.

La gamme de prix actuelle de la ville commence à Rs Rs 9,91 Lakhs à Rs 14,31 Lakhs (ex-showroom). Avec la remise, la fourchette de prix se termine à Rs 13,31 Lakhs. Même le prix de départ est inférieur de 45 000 roupies. Cette offre se poursuivra pendant quelques mois car les concessionnaires ont commencé à subir des pertes importantes.

Bientôt, Honda va également lancer la nouvelle génération de City en Inde. La berline de cinquième génération coexistera avec la version actuelle, cette dernière étant moins chère pour les opérateurs de flottes privées et de cabines. La nouvelle City bénéficiera de nombreuses améliorations par rapport à la version sortante, y compris des ajustements au moteur, un look complètement nouveau, plus de fonctionnalités et des dimensions légèrement plus grandes.

2020 City recevra un nouveau moteur à essence de 1,5 litre à aspiration naturelle qui sera le plus puissant de sa catégorie. Le moteur diesel restera le même mais sera finalement associé à une boîte de vitesses CVT. La fourchette de prix attendue de la berline est de Rs 10,5 Lakhs à Rs 16 Lakhs (ex-showroom) l