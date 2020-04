BS6 Datsun Redigo est due un lifting lourd; Lancement en quelques semaines

Datsun a taquiné le nouveau BS6 Redigo avec un lifting lourd et il a l’air vraiment frappant. Ce sont des mises à jour majeures attendues à l’intérieur de la cabine ainsi que son lancement dans quelques semaines.

Nous vous avions déjà signalé que Datsun allait lancer un lifting avec la mise à jour BS6 du Redigo. Maintenant, la société a publié une image teaser, révélant une berline Redigo fortement mise à jour. L’image d’accroche montre que le lifting BS6 Datsun Redigo sera livré avec un fascia avant fortement mis à jour. Le visage comporte désormais des phares plus nets et plus minces assis autour d’une calandre octogonale beaucoup plus grande avec un contour chromé. Il y a également un logo Datsun bien visible au centre.

Ce qui attire vraiment le regard avec ce nouveau lifting, ce sont les nouveaux LED DRL en forme de L de chaque côté de la calandre. Ils sont beaucoup plus importants et frappants par rapport aux minuscules en option sur la voiture sortante. Le lifting Datsun Redigo obtient également de nouvelles jantes en alliage, ce que nous avons également vu avec les mises à jour Datsun Go et Go +. Les rétroviseurs extérieurs ont également été révisés et une nouvelle plaque portant le nom Datsun est également présente sur les ailes avant. Bien que l’image du teaser ne révèle rien de l’arrière de la voiture, nous nous attendons également à des modifications du pare-chocs arrière et il y a même un nouveau becquet à l’arrière maintenant.

On ne sait cependant pas grand-chose sur les intérieurs du lifting Redigo. D’après ce qui est évident dans ces images teaser, le Redigo continue avec son design grand garçon et vous pouvez donc vous attendre à une bonne quantité d’espace à l’intérieur. Nous nous attendons également à des modifications du tableau de bord, et selon les normes de temps modernes, un écran d’infodivertissement à écran tactile et un airbag côté passager pourraient certainement faire partie du mélange. Ce qui est certain, cependant, c’est que ce nouveau Redigo sera conforme aux normes indiennes de crash test ainsi qu’aux normes de protection des piétons à venir.

Sous le capot, le lifting BS6 Datsun Redigo devrait se poursuivre avec les itérations BS6 de ses moteurs à essence 0.8L et 1.0L actuels. Les deux moteurs sont accouplés à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses tandis que ce dernier peut également être utilisé avec une boîte de vitesses AMT. Les principaux concurrents du Datsun Redigo sur le marché indien sont le Maruti Suzuki Alto et le Renault Kwid. Les variantes haut de gamme du Redigo iront même à l’encontre des variantes de base du Maruti Suzuki Espresso car leur prix est proche de la même région. Comme auparavant, le Redigo devrait continuer avec un prix agressif.

Pour vous donner une référence, l’Alto est proposé entre Rs 2,95 et Rs 3,90 lakh pour l’essence et Rs 4,33 et 4,36 lakh pour la version CNG. Pendant ce temps, le Kwid est évalué entre Rs 2,92-4,22 lakh pour le modèle 0,8 litre, et entre Rs 4,42-4.80 lakh pour la variante essence 1,0 litre. L’Espresso coûte au détail entre Rs 3,71 lakh et Rs 4,99 lakh. Auparavant, nous avions également signalé que Nissan prévoyait de débrancher la marque Datsun en Inde et cela devrait se produire d’ici 2022 ou 2023. Le lifting Redigo est donc le dernier modèle fortement mis à jour de la marque Datsun.