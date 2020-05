BS6 Datsun GO plus coûteux que WagonR & Santro mais moins cher que Tiago

Datsun a annoncé les prix de BS6 Go, qui voit une hausse considérable des prix. La trappe est désormais au prix de Rs 3,99 Lakhs (ex-showroom).

Datsun a enfin lancé les Go et GO + conformes BS6, avec une hausse de prix considérable. Bien qu’il y ait eu de nombreuses spéculations selon lesquelles Datsun, en tant que marque, pourrait être abandonné en Inde. Cependant, quelques semaines plus tôt, le constructeur a laissé entendre que ses trois voitures survivraient également aux normes d’émission.

Une variante Prix ré 3,99 Lakhs UNE 4,95 Lakhs A (O) 5.35 Lakhs T 5,70 Lakhs À) 5.90 Lakhs T CVT 6.25 Lakhs T (O) CVT 6.45 Lakhs

Ce sont les différents prix sages du BS6 Datsun Go. La variante de base est désormais plus coûteuse de Rs 22 000 et les variantes CVT, de Rs 28 000. À son prix supérieur à Rs 6,45 Lakhs, le GO est désormais plus cher que Maruti WagonR et Hyundai Santro. Il est toujours un peu moins cher que le BS6 Tata Tiago.

Lisez aussi: La brochure Leaked révèle le lifting très élégant de Datsun Redigo!

La fourchette de prix de WagonR commence à Rs 4,45 Lakhs jusqu’à Rs 5,95 Lakhs. Quant au Santro, il coûte de Rs 4,57 Lakhs à Rs 6.20 Lakhs. Enfin, le Tiago vient dans la gamme de prix de Rs 4,60 Lakhs à Rs 6,60 Lakhs (tous les prix hors showroom). Pour des concurrents comme S-Presso et Kwid, Datsun propose le Redi-GO.

BS6 Datsun GO continue avec les mêmes spécifications. Il obtient un moteur à essence à trois cylindres de 1,2 litre qui produit 77 ch et 104 Nm de couple maximal. Les variantes manuelles sont légèrement plus puissantes à partir de 9 PS maintenant. Le moteur est couplé à un MT à 5 vitesses et à une boîte de vitesses CVT première dans le segment. La boîte de vitesses CVT est généralement plus lisse et plus économe en carburant que les autres boîtes de vitesses automatiques.

BS6 Datsun GO offre un kilométrage revendiqué de 19,02 kmpl pour les variantes manuelles et de 19,59 kmpl pour les variantes CVT. Vous pouvez voir que la société affirme que CVT offrira un peu plus de kilométrage. Nous avons testé le Datsun GO CVT et vous pouvez découvrir la vidéo vers la fin de l’article.

Lisez aussi: Sur 5, une seule voiture Nissan est maintenant vendue en Inde – voici pourquoi

Les fonctionnalités à bord incluent l’ESP, les airbags doubles, l’ABS avec EBD, le système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, les capteurs de stationnement inversés, les ORVM à réglage électrique, la reconnaissance vocale et l’essuie-glace / lave-glace arrière. Il manque certaines fonctionnalités importantes comme une caméra de stationnement arrière, des ORVM pliables électriques et autres.