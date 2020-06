Bryson DeChambeau : taillé à la serpe, pour de nouvelles victoires ?

Vous avez peut-être remarqué quelque chose de différent à propos de Bryson DeChambeau en regardant le golf au cours des deux dernières semaines.

Il ressemble plus à un flanker au rugby ou à un secondeur de la NFL qu’à un linkman. Il a passé un peu plus d’un an à gonfler dans le but d’améliorer sa distance de conduite. Et la pause de la saison au milieu de la pandémie de Covid-19 a fourni une nouvelle opportunité au résident de Dallas de faire encore plus de muscle.

Le joueur de 26 ans est arrivé au Charles Schwab Challenge la semaine dernière, après avoir pris neuf kilos depuis la mi-mars. Au cours des quatre jours au Texas, il a produit des nombres radar qui ressemblaient plus à un événement de longue route.

Il a en moyenne 340 verges sur le tee à Colonial et mène le PGA Tour en distance de conduite à 323,5 verges – 21 verges de plus que la moyenne de la saison dernière. Des signes de progrès sérieux après avoir terminé 34e pour cette discipline il y a à peine huit mois.

Un gain de masse pour un drive plus long

Pendant la saison morte, il avait l’impression d’avoir besoin de plus de distance pour rivaliser avec les plus grands noms et, à son crédit, il a gagné en masse tout en conservant flexibilité et mobilité. Trouver cet équilibre est l’une des choses les plus difficiles du golf.

Le quintuple vainqueur de la PGA Tour a terminé huitième au RBC Heritage au cours de la fin de semaine, tirant cinq fois sous la normale lors de la ronde finale de dimanche. Cette puissance supplémentaire signifie qu’il a maintenant terminé 5e, 2e, 4e, 3e et 8e lors de ses cinq dernières épreuves. Une superbe série de résultats.

Bien que Colonial et Harbor Town soient des parcours plus serrés, son endurance sera testée sur les greens plus longs et plus larges au fil du temps, à partir de jeudi à TPC River Highlands. Porter cet excès de poids signifie que le corps peut ne pas tenir aussi bien. Il sera intéressant de voir comment il se porte pour le reste de la saison.

Alors que certains ont du mal à s’adapter à leur physique baril au départ, DeChambeau affirme que sa forme physique est meilleure que jamais, même après avoir pris 21 kg depuis septembre. Il est toujours là-haut à la fin du classement. Il joue le meilleur golf de sa carrière, et il y a certainement des signes qu’il peut s’améliorer.

Le numéro 11 mondial se classe deuxième en coups gagnés: hors du tee (1,119) et premier en distance de conduite pour la saison jusqu’à présent, bien que sa précision ne soit que de 121e (60,24%).

Son jeu de coin et son putting doivent être améliorés, se classant respectivement 100e et 27e sur le PGA Tour. Ce sont ces coups habiles de 50 à 150 mètres qui pourraient être le point de basculement entre atteindre le top 5 et de nouvelles victoires.

Un physique qui pose question

Si tous ses chiffres sont en hausse depuis l’augmentation de son poids, alors pourquoi les autres joueurs ne suivent-ils pas la même méthode? L’Américain voulait ajouter taille, force et vitesse à toutes les facettes de son jeu. À 88 kg, il se sentait trop léger. Mettre le poids supplémentaire était un test. Jusqu’à présent, cela fait des merveilles.

À une époque où la force est encouragée mais pas nécessairement au point de monter en flèche à de grands niveaux, DeChambeau fait voler en éclats quelques mythes et frappe la balle avec grand effet.

À 109 kg, il est une présence imposante, mais on espère qu’il ne deviendra pas tellement obsédé par la longueur du tee que d’autres parties de son jeu vont être la mort de lui.

Son élan arrière est beaucoup plus rapide, déclenchant une plus grande activation musculaire, ce qui peut entraîner un ralentissement plus rapide. Pour certains joueurs, grossir peut nuire à votre swing car vous ne pouvez pas exécuter votre effort aussi magnifiquement ou avec autant de longueur.

Un problème pour DeChambeau pourrait être des parties excessivement taxées de son corps qui ne sont pas habituées à porter trop de poids. Il est passé d’une chemise de taille moyenne à une taille extra large en moins d’un an. Le groupage a coûté de nombreux tournois et années à Tiger Woods, mais le vainqueur majeur à 15 reprises a toujours réduit sa silhouette par rapport à son compatriote.

La seule préoccupation importante sera de savoir si tout cela est durable pour l’homme californien. Se balancer à cette intensité – près de 200 milles à l’heure – pourrait provoquer des maux et des douleurs au cours des prochaines années et entraîner des blessures. S’il commence à faire des dégâts, il devra à nouveau s’adapter.

Chaque joueur est différent. Faire le plein de muscles ne doit pas toujours être la réponse pour ceux qui recherchent de plus longues distances hors du tee et de meilleurs résultats. Le champion de l’US Open 2019, Gary Woodland, est allé dans l’autre sens, perdant 25 livres pendant le verrouillage afin de se sentir plus léger autour des fairways.

Tout se résume à des préférences personnelles. Cependant, une chose est sûre, l’intelligent DeChambeau aurait réfléchi longuement et sérieusement à sa décision de passer plus de temps dans le gymnase. Il était déjà un joueur de qualité et aurait connu une solide carrière gagnant des millions de dollars, même sans le volume supplémentaire. La vitesse et la puissance supplémentaires devraient maintenant lui fournir une nouvelle pointe lorsqu’il s’agit de rivaliser avec les noms d’élite.

C’est un personnage unique. Il est toujours super pour les fans. Certaines personnes ne l’aiment pas, sentent qu’il sait un peu tout. Peut-être qu’il se frayera un chemin dans nos cœurs au fil du temps. Bien que nous ne croyions pas en certaines choses qu’il fait pour améliorer ses performances, il y croit certainement et cela fonctionne pour lui.

C’est un homme qui aime arranger les choses et quoi qu’il arrive, il cherchera une autre solution.