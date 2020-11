Bryson DeChambeau enflamme le débat à distance avec des lecteurs de monstres

L’ancien champion du British Open, Ian Baker-Finch, a déclaré que tout mouvement des joueurs rivaux pour égaler les incroyables gains de distance de Bryson DeChambeau incitera probablement les organes directeurs du golf à agir le plus tôt possible.

DeChambeau a récemment partagé une photo de sa préparation aux Masters, portant pour la première fois un drive de plus de 400 verges (365 mètres). C’est un chiffre qui a fait craindre que le célèbre parcours national d’Augusta ne devienne obsolète par la distance incroyable que le joueur de 27 ans frappe la balle.

L’Américain a ajouté environ 20 kg de muscle à son cadre l’année dernière, et selon le site Web du PGA Tour, sa distance de conduite est d’environ 43 mètres plus longue que la moyenne du Tour.

Les responsables des règles du golf, la United States Golf Association (USGA) et le Royal & Ancient (R&A), ont annoncé plus tôt cette année qu’ils surveillaient les effets de la distance sur le jeu, un autre rapport étant attendu en mars.

DeChambeau a remporté son premier titre majeur à l’US Open en septembre et débutera favori à Augusta la semaine prochaine.

Bryson DeChambeau avec le trophée de l’US Open (Getty)

Selon Baker-Finch, l’Américain révolutionne le golf.

« Il a définitivement changé la façon dont les gens regardent le jeu en termes de distance », a déclaré le champion du British Open 1991 à Wide World of Sports.

«Son approche est de faire tout ce qu’il peut pour atteindre 20 ou 30 mètres plus loin. Il utilise toute la science dont il dispose. C’est un gars intelligent, il aime approfondir cela.

«Si de plus en plus de Brysons arrivent, je pense que cela ne fera qu’accélérer ce processus.

« La façon dont il a démonté le parcours Winged Foot à l’US Open était étonnante. Personne n’a été capable d’attaquer Winged Foot comme il l’a fait, vous jouez normalement en défense, c’est généralement comme au bâton contre les grands quilleurs rapides antillais de le passé. »

Bryson DeChambeau joue un tir de fer lors de la dernière ronde de l’US Open à Winged Foot. (AP)

Baker-Finch, qui nomme DeChambeau comme l’un de ses trois favoris pour remporter la veste verte la semaine prochaine, avec Justin Thomas et Jon Rahm, dit que le changement de dates de tournoi est susceptible de freiner légèrement DeChambeau.

Le tournoi se joue traditionnellement en avril, mais le Masters de cette année a été reporté à novembre en raison de la pandémie COVID-19.

Cela signifie que les joueurs seront confrontés à des conditions de parcours très différentes de celles auxquelles ils sont habitués à Augusta National.

« Le parcours ne sera pas aussi ferme et aussi rapide que d’habitude, j’imagine qu’il sera un peu plus doux », a déclaré Baker-Finch.

«Ils ont un système d’aspiration sous les greens pour les aider à aspirer l’humidité, mais ils ne peuvent pas faire cela pendant tout le parcours.

« L’impact du parcours plus long aidera les gars qui l’ont frappé plus longtemps que la moyenne, comme Bryson. C’est toujours une grande chose au Masters, mais si elle est molle, la balle ne rencontrera pas autant d’ennuis que lorsque c’est dur et rapide, et les gros frappeurs pourront toujours atteindre les par-cinq en deux, ce qui est un énorme avantage. «

Notant que DeChambeau n’a jamais bien joué sur les greens notoirement difficiles d’Augusta, Baker-Finch a déclaré que les conditions de la fin de l’automne pourraient bien empêcher l’Américain d’embarrasser complètement les organisateurs du tournoi.

(Neuf)

« Être en novembre et être un peu plus doux que d’habitude, ce ne sera peut-être pas aussi grave que si le parcours était dur et rapide. Si c’était difficile, il pourrait le frapper jusqu’au bord du l’eau à 15, par exemple », suggéra-t-il.

« C’est juste le fait qu’il peut frapper si loin, et si directement, et si régulièrement. Ce n’est pas le lecteur occasionnel de 360 ​​verges, c’est chaque lecteur.

« Pour moi, c’est la chose étonnante. Bubba Watson peut le frapper très loin, et il peut façonner la balle, Dustin Johnson est long, tout comme Rory McIlroy, mais Bryson le frappe à 160 pieds dans les airs. C’est 20 pieds plus haut que Jason Day, qui a toujours été connu comme le plus élevé.

« Donc, Bryson le frappe 50 mètres (45 mètres) de plus que la moyenne, et 20 pieds (6 mètres) plus haut que n’importe qui d’autre. »

Tiger Woods défendra son titre de Masters la semaine prochaine. (Getty)

Comme cela a été le cas pour de nombreux sports cette année, les fans ne seront pas autorisés à Augusta National la semaine prochaine, et Baker-Finch dit que c’est une différence qui influencera probablement le résultat.

« C’est l’une des choses les plus importantes, et j’ai parlé à beaucoup de joueurs qui disent qu’ils sont vraiment aux prises avec le manque d’énergie sur lequel ils comptent pour performer à un niveau élevé », a-t-il expliqué.

« Il a manqué toute la saison, mais ce sera très visible à Augusta.

« Le gros problème, lorsque vous êtes sur les neuf premiers du week-end, vous entendez les rugissements de divers trous autour de la propriété, et cela vous met le feu. Vous entendez un rugissement de 13 et vous pensez que cela pourrait être plus facile par exemple. Cette fois, les joueurs n’entendront pas ça. «

Avec une pénurie de lumière du jour en novembre, le tournoi utilisera un départ à deux départs, la moitié du terrain partant au premier trou et l’autre au numéro 10. Baker-Finch a expliqué que cela conduirait probablement à des tours plus lents. entre les mains de DeChambeau, étant donné qu’il est un joueur notoirement lent.

Ian Baker-Finch a remporté le British Open en 1991. (Getty)

Et qu’en est-il du champion en titre, Tiger Woods? Il n’a terminé dans le top 30 dans aucun de ses six événements depuis la pause du COVID-19, mais il ne peut jamais être réduit à Augusta, où il a gagné cinq fois.

Une autre victoire le verrait égaler le record de Jack Nicklaus de six titres de Masters.

« Les gars expérimentés se débrouillent bien à Augusta, même dans la quarantaine », a déclaré Baker-Finch.

«Nous le disons toujours avec Tiger, cela dépend de son corps et de la façon dont il a pu se préparer.

« Vous ne pouvez jamais le compter, mais je ne l’ai pas parmi les cinq favoris, alors que je l’ai fait l’année dernière. »

Les Masters seront diffusés en direct sur le Nine Network la semaine prochaine.