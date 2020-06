Bryce Dallas Howard révèle pourquoi Ron Howard était «très réticent» à faire partie du documentaire «Papas», qui l’a fait pleurer sur le tournage

Ce n’est vraiment pas un secret que Grimes et Elon Musk sont un couple… non conventionnel. Je veux dire, lorsque vous associez un homme qui essaie de filmer des films dans l’espace réel avec une femme qui (a) crée de la musique électro pop d’inspiration médiévale et (b) change légalement son nom pour « c« –la mesure physique de la vitesse de la lumière – vous obtiendrez certainement quelque chose d’intéressant. Et devine quoi? Nous l’avons fait – ils ont eu un bébé!

Grimes et Elon ont accueilli leur premier enfant ensemble, un beau petit garçon en bonne santé. Après la livraison de Grimes, Elon a discuté avec des fans et a partagé le nom inhabituel du petit garçon, qui a maintenant été entendu (et mal prononcé) dans le monde: X Æ A-12 Musk (écrit X AE A-XII Musk sur son certificat de naissance, depuis la Californie a des règles sur les nombres dans les noms). A une belle bague, vous ne pensez pas?

Bien sûr, les gens en ligne ont félicité le couple, mais la question numéro un dans l’esprit de chacun est restée: comment enfer prononcez-vous le nom de X Æ A-12 Musk ?? Heureusement pour vous, nous avons * quelques * réponses. Elon a aimé un article qui a décomposé les composants du nom du bébé, ce qui nous a donné à tous un semblant d’indice:

Mais selon Grimes, voici ce que ce nom signifie:

Selon Dictionary.com, Æ se traduit par «cendre» mais le symbole est vraiment prononcé comme le «a» dans «chat» ou «mauvais». Le X dans le nom obtient sa prononciation habituelle, l’A-12 se traduit par «Archange», et le nom de famille (de loin la partie la plus simple) est Musk.

Trois jours après la naissance de X Æ A-12, Elon nous a donné une ventilation du nom. «Tout d’abord, mon partenaire est celui qui, la plupart du temps, a trouvé le nom. Elle est excellente pour les noms », a-t-il déclaré lors d’une apparition Expérience de Joe Rogan. « Je veux dire, c’est juste X, la lettre X. Et puis le Æ est, comme, prononcé » Ash « … ouais … et puis A-12 est ma contribution », ajoutant que l’Archange 12 est « l’avion le plus cool jamais. » Il n’a pas exactement rassemblé tous les sons et dit le nom en entier, mais c’était quelque chose.

Et bien que cela donne un aperçu, Grimes légitime a donné une réponse différente à la prononciation correcte lorsque quelqu’un lui a demandé sur Instagram.

Donc sans plus tarder, les prononciations officielles du nom de X Æ A-12 Musk sont:

«Ecks [X] Cendre [Æ] Archange [A-12] Musc »

«Ecks [X] Ay Eye [Æ/AI] Archange [A-12] Musc »

Oh, et il convient également de mentionner que la loi californienne stipule que le nom d’un bébé ne peut avoir que les 26 lettres de l’alphabet anglais, car le manuel d’enregistrement des naissances de l’État explique que les noms de bébé ne sont pas autorisés à inclure une ponctuation inappropriée ou des symboles qui représentent des idées.

Nous avons maintenant la réponse (un peu), mais Internet va probablement continuer à penser que le nom de X Æ A-12 Musk se prononce ainsi jusqu’à ce que Grimes et Elon soient d’accord:

N’hésitez pas à vous remémorer la chronologie de la relation hella-mouvementée de Grimes et Elon pendant que vous définissez la bonne façon de le dire au-delà du nom de bébé unique.

