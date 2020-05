Bryce Cartwright se serait retiré pour ne pas avoir signé une dérogation modifiée

Bryce Cartwright, la star des Titans de la Gold Coast, a été démis de ses fonctions par la LNR alors qu’elle durcit sa position en matière de vaccination suite aux pressions du gouvernement fédéral.

Et il a été rejoint par deux coéquipiers, le responsable de la santé du Queensland, Jeannette Young, confirmant la nouvelle vendredi après-midi.

« J’ai eu une discussion avec (la LNR) ce matin et ils ont écarté ces trois joueurs en ce moment, jusqu’à ce que nous réfléchissions à ce que cela signifie », a déclaré Young.

RUPTURE: re Bryce Cartwright .. Il a signé une nouvelle renonciation. CEPENDANT, le gouvernement a clairement fait savoir à NRL ce matin que la nouvelle dérogation n’est pas assez bonne et ils veulent que tout le monde se fasse vacciner contre la grippe et "No Jab, No Play" règle appliquée. Drame massif à développer pendant la journée @ 7NewsBrisbane

« target = » « rel = » « title = » Cartwright a initialement refusé de signer une renonciation « > Cartwright a initialement refusé de signer une renonciation acceptant la responsabilité pour avoir refusé de se faire vacciner contre la grippe, mais la dérogation est devenue sans objet après que la LNR a ajusté sa politique pour s’aligner sur la suggestion du Premier ministre Scott Morrison « Pas de coup, pas de jeu ».

Le changement exclut Cartwright indéfiniment, et il y aura probablement de nombreux autres joueurs avec une décision énorme à prendre.

Il est déjà de notoriété publique que trois joueurs de Raiders refusent le vaccin contre la grippe en raison de croyances religieuses.

Parmi ces joueurs se trouve l’étoile du test Josh Papalii, qui n’a pas assisté à la première session de formation des Raiders après l’arrêt du COVD-19 alors qu’il cherchait à clarifier la politique de vaccination du NRL.

La star des Raiders Josh Papalii (Getty)

Cartwright, Papalii, Sia Soliolo et Joseph Tapine sont les quatre joueurs qui ont fait la une des journaux depuis que le vaccin contre la grippe a été soulevé, mais il y en aura probablement plusieurs autres à couteaux tirés avec la position dure.

L’histoire de la vaccination a évolué rapidement aujourd’hui, Cartwright se rapportant à la formation des Titans après avoir accepté de signer une renonciation qui avait été adoucie du document qu’il avait initialement refusé de signer.

Sur la base des conseils d’hier du président de la Commission ARL, Peter V’landys, qui aurait autorisé Cartwright à jouer, mais selon Cameron Williams, rédacteur en chef de Nine News, V’landys et la NRL ont appelé à durcir sa position sur la base des conseils de ses médecins. et la rhétorique dure venant de personnalités du gouvernement fédéral.

« L’entraîneur des Titans, Justin Holbrook, a raison à 100% quand il dit que Cartwright a signé une nouvelle dérogation et qu’il est conforme. Le problème est que les médecins et les politiciens n’acceptent pas les dérogations. .

Cette information correspondait au journaliste de Seven News, Chris Garry, qui a publié un tweet similaire à peu près au même moment.