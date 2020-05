BRUCE WAYNE Vs. Milliardaires à BATMAN: GOTHAM NIGHTS # 4 Extrait

Bruce Wayne affronte la classe milliardaire – peut-être même lui-même inclus – dans cet aperçu de DC ‘Digital First’ du 12 mai Batman: Gotham Nights # 4.

Batman: Gotham Nights # 4

Écrivain: Mark Russell

Artistes: Ryan Benjamin, Richard Friend, Alex Sinclair et Troy Peteri

« Le Dragnet »

Batman s’en prend aux plus grands criminels de Gotham City: les pairs milliardaires de Bruce Wayne. Mais lorsque ces hommes d’affaires au sang bleu se tournent vers le Joker pour obtenir de l’aide, ils se retrouvent au-dessus de leurs têtes. C’est à Bruce Wayne d’intervenir et de les sauver … même s’il est peut-être aussi coupable que les autres.