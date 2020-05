BRUCE WAYNE Cast pour BATWOMAN Saison 2

Crédits: SyFy



La finale de cette semaine Batwoman la première saison a apporté une nouvelle tournure à l’un de ses méchants en cours, car elle représentait Hush / Tommy Elliot en train de subir une intervention chirurgicale pour changer son visage – à celui de Bruce Wayne.

C’est une tournure qui a également eu lieu dans les bandes dessinées – mais ce qui est intéressant, c’est que la nouvelle identité de Hush a également révélé Bruce Wayne de CW, joué (au moins en face) par Warren Christie de Alphas la célébrité.

Bien que « Bruce Wayne » apparaisse dans Batwoman la saison 2, ce sera en fait Hush qui se cache sous son visage – ce qui signifie que Christie jouera essentiellement un double rôle, un fait que le public, mais pas Batwoman, connaîtra. Cela signifie également que Christie remplacera ostensiblement Gabriel Mann, qui a joué Hush dans cinq épisodes de Batwoman saison un.

« Nous avons une dynamique amusante qui se passe parce que ce n’est pas Bruce Wayne, c’est Tommy Elliot, et Tommy et Alice ont cette relation vraiment humoristique où Tommy est irrationnel et impétueux et hyper, et un peu spastique, et Alice est calculée et a sa propre -faire une liste, » Batwoman showrunner Caroline Dries Raconté Divertissement hebdomadaire. « Donc, ce sera amusant. J’ai hâte de les jeter ensemble dans des scènes. »

Dries a expliqué qu’en dépit d’un mandat de production précoce de ne pas utiliser ou représenter Batman ou Bruce Wayne, CW et DC étaient réceptifs à l’idée que Hush porte son visage – tant que le public le saurait tout le temps.

«Ils étaient prêts à jouer au ballon, mais il y a une mise en garde, c’est que nous devions être du côté A de l’information. Dieu, oh mon Dieu, ‘ [then] révéler « Holy s —, c’est Tommy Elliot, » Mais ce n’était pas dans les cartes pour nous « , at-elle expliqué. » Alors nous étions comme, ‘Et si nous vous montrons le côté A? Nous sommes tous sur le coup, donc personne ne pense que c’est Bruce Wayne du point de vue du public. Nous ne faisons espérer personne. » Et boum, nous voyons comment cela atterrit sur nos héros et les regardons y réagir. «

Fait intéressant, Tommy Elliot ne sera pas le seul personnage avec un nouveau visage lorsque Batwoman la saison 2 arrive quelque temps en 2021, alors que l’actrice principale Ruby Rose a annoncé son intention de quitter le rôle de Kate Kane.