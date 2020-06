Brrrrrr ….. Ce temps froid nous amène à vérifier le ventilateur de chauffage Pure Hot + Cool de Dyson

Il fait froid en Australie en ce moment, donc toute personne qui n’a pas un bon système de chauffage – et c’est beaucoup d’entre nous parce que nous sommes habitués à de si longs étés – doit investir un peu de temps pour savoir comment elle va faire pour garder chaud au cours des prochains mois (oui, nous avons un court hiver!)

Le nouveau ventilateur purificateur Pure Hot + Cool de Dyson est donc l’une des premières cabines du classement. Beaucoup d’entre nous ont un faible pour Dyson. Quand on y pense – comment en est-on arrivé à trimballer ces lourds aspirateurs avec des cordes qui se sont coincés partout avant que Dyson ne sorte avec ses aspirateurs sans fil?

La question est donc maintenant, avec l’expérience de Dyson en tant qu’innovateur et gourou de la technologie dans la maison, parviennent-ils au même statut dans le domaine du chauffage / refroidissement / purification du marché? Pour le savoir, nous avons testé l’appareil Pure Hot + Cool qui vous chauffe en hiver, vous rafraîchit en été et purifie votre air intérieur toute l’année.

Le nouveau ventilateur purificateur Dyson Pure Hot + Cool chauffe votre air intérieur

et en même temps, pl’urifie.

Il y a plein de bons appareils de chauffage, alors qu’est-ce qui rend ce Dyson unique?

Lancé plus tôt cette année, Dyson a investi 28 millions de livres sterling dans de nouveaux laboratoires d’essais, de recherche et développement en ingénierie, de prototypes et de recherche sur la connectivité pour développer le ventilateur purificateur Pure Hot + Cool.

Donc, l’un des premiers bonus, ce n’est pas seulement un radiateur. En plus de chauffer uniformément les grandes pièces (avec une nouvelle technologie qui peut le faire), elles peuvent également les refroidir en été. Mais la vraie goupille de lynchage est le fait que cet appareil purifiera votre air intérieur toute l’année. Ainsi, au lieu d’exiger trois appareils pour chauffer, refroidir et purifier votre air, vous pouvez tout obtenir dans un seul appareil.

Dyson dit que l’appareil utilise la technologie Air Multiplier pour détecter automatiquement les particules et les gaz en suspension dans l’air et les signaler simultanément à l’écran LCD et à l’application Dyson Link en temps réel. Cela vous donne une lecture sur l’écran LCD de l’appareil et sur votre application Dyson qui y est liée, afin que vous sachiez à quoi ressemble la qualité de l’air dans votre maison. C’est assez étonnant car jusqu’à présent, si vous vouliez le savoir, vous auriez dû faire des tests assez poussés.

Le ventilateur purificateur Pure Hot + Cool de Dyson vous donne une lecture sur son écran LCD avec

les niveaux de COV, de dioxyde d’azote, de moisissure et d’autres polluants dans votre maison.

L’appareil détecte automatiquement la pollution, capture 99,95% des polluants ultrafins et projette de l’air purifié et chauffé dans toute votre pièce – de manière uniforme. Dyson dit que c’est le seul appareil de chauffage purificateur conçu et testé pour ce faire et je ne peux penser à aucun autre appareil qui soit capable de cela à coup sûr.

Cet appareil peut aider avec nos problèmes de santé actuels

Jusqu’à présent, 2020 a été une année de feux de brousse désastreux et maintenant de pandémie de COVID-19. Ces deux événements nous poussent à examiner la qualité de l’air dans nos maisons et un appareil comme le réLe ventilateur purificateur yson Pure Hot + Cool pourrait être utile dès maintenant.

Lorsque les feux de brousse ont frappé au début de l’année, un appareil d’épuration comme celui-ci serait bon à utiliser pour éliminer la pollution de notre air intérieur. Maintenant que COVID-19 existe, toute personne souffrant d’allergies ou de problèmes pulmonaires pourrait également bénéficier de la purification de son air intérieur.

Dyson a développé le ventilateur purifiant Pure Hot + Cool en pensant aux problèmes de santé. Ils nous ont fourni quelques faits assez clairs sur la qualité de notre air intérieur:

Chaque jour, nous respirons jusqu’à 9 000 litres d’air. La plupart d’entre nous vivent à l’intérieur jusqu’à 90% du temps. Il y a de la pollution à l’extérieur de nos villes, y compris des polluants comme les gaz comme le NO2 et le SO2, donc si ceux-ci entrent à l’intérieur, ils doivent être filtrés. Il y a aussi beaucoup de pollution intérieure produite par les activités quotidiennes de notre maison, comme les COV (composés organiques volatils) de laque et du parfum pour les cheveux, le formaldéhyde des meubles en mousse, la poussière et les allergènes des tapis et le benzène des bougies parfumées. Nous passons environ un tiers de notre vie dans notre chambre, mais cela peut aussi être un endroit pollué. La cuisine et le salon peuvent être pollués par les COV des produits de nettoyage, les squames des animaux domestiques, les plaques de cuisson à gaz et autres processus de cuisson libèrent des particules, des fumées et des odeurs. Comme les maisons modernes sont de mieux en mieux scellées pour se conformer aux exigences d’efficacité énergétique, ces polluants peuvent être piégés à l’intérieur et la circulation de l’air peut être compromise. Toutes les zones humides de la maison peuvent contenir des moisissures, ce qui peut libérer des spores de moisissures dans l’air qui sont toxiques pour nous.

Comment le Ventilateur purificateur Pure Hot + Cool

Lorsque nous avons testé l’appareil, nous avons constaté qu’il pouvait certainement chauffer rapidement et uniformément un grand espace, ce qui est très important. Vous ne ressentez pas cette sensation de surchauffe qui se produit souvent lorsque vous mettez un appareil de chauffage à une température élevée ou que vous utilisez un système de climatisation pour chauffer une zone.

Nous pouvions le régler exactement à la température qui semblait la bonne et nous pouvions réduire la vitesse du ventilateur une fois la pièce chauffée. De plus, le fait que nous puissions vérifier notre qualité de l’air était époustouflant – le ventilateur est en mesure de vous donner des lectures pour l’humidité, les niveaux de moisissure, les niveaux de COV et d’autres polluants dans votre environnement.

C’est quelque chose que beaucoup de gens attendaient. Les familles avec des enfants asthmatiques ou allergiques peuvent vérifier la qualité de l’air dans leur maison et en utilisant l’appareil, elles peuvent continuer à changer leur environnement jusqu’à ce qu’elles absorbent les polluants, ce qui sera bénéfique pour tous ceux qui passent du temps dans cette zone .

Le ventilateur mesure également les niveaux de moisissure – un problème de santé important

La moisissure est un autre problème sur la côte est de l’Australie en raison des niveaux élevés de précipitations et d’humidité. Non seulement le ventilateur purificateur Dyson Pure Hot + Cool surveille le niveau de moisissure dans votre air, il vous donne également une lecture d’humidité et cela est important car si vous avez constamment des niveaux élevés d’humidité, la moisissure se développera et prospérera.

Donc, à la suite de notre essai, nous pensons que c’est un excellent nouvel appareil sur le marché. Le ventilateur purificateur Dyson Pure Hot + Cool présente une gamme d’améliorations par rapport à la génération précédente de ventilateurs purificateurs Dyson Pure Hot + Cool et ceux-ci ont amélioré le produit.

Bien que l’appareil puisse être dans la gamme de prix supérieure lorsque vous comparez ce radiateur / ventilateur avec d’autres sur le marché, vous devez garder à l’esprit que vous obtenez un purificateur d’air ainsi qu’un appareil de chauffage / refroidissement. Avec la gamme de tests dont l’appareil est capable, ce qui peut être d’une immense utilité pour votre santé, il fait de ce produit un bon investissement. De plus, vous devez aimer la télécommande aimantée – elle colle simplement en haut de l’appareil, donc plus de problèmes pour la trouver!

Certaines des nouvelles améliorations et fonctionnalités de ce dernier modèle de ventilateur purificateur Dyson Pure Hot + Cool comprennent:

Détection: Un nouvel écran LCD affiche les particules et les gaz que le radiateur soufflant purificateur Dyson Pure Hot + Cool détecte automatiquement en temps réel à l’aide d’un algorithme Dyson unique.

Les lasers mesurent et identifient les particules fines. Un autre capteur détecte la quantité de COV (composés organiques volatils), tels que le benzène et le formaldéhyde, et le NO 2 (Dioxyde d’azote) présent. Un autre capteur mesure l’humidité relative et la température.

Capture: Les ingénieurs Dyson ont incorporé 60% de média HEPA en plus dans un filtre HEPA plus haut et plus profond, et ils ont introduit trois fois plus de charbon actif, qui peut absorber les gaz, les odeurs, les fumées domestiques et les COV.

Neuf mètres d’un filtre en microfibre de borosilicate condensé et scellé capturent 99,95% de la pollution des particules aussi petites que 0,1 microns, y compris les allergènes, les bactéries, le pollen et les spores de moisissure. Les filtres à charbon actif, qui ont été enduits de Tris (Trishydroxyméthylaminométhane) pour augmenter leur efficacité d’absorption, éliminent les gaz, y compris le NO 2 , formaldéhyde et benzène.

En saillie: En augmentant le degré d’oscillation à 350⁰ degrés et en utilisant la technologie Air Multiplier, la machine peut projeter plus de 290 litres d’air purifié par seconde dans tous les coins de la pièce.

Les ingénieurs de Dyson ont testé la machine à l’aide d’une plate-forme 3D mobile équipée de sondes de vitesse pour mesurer la force aérienne à différents niveaux dans la pièce. En utilisant ces données, ils ont effectué de nombreuses itérations des ouvertures d’air pour s’assurer que la machine fait circuler l’air efficacement pour une purification entière et uniforme de la pièce.

Chauffage: Pour offrir de meilleures performances de chauffage, les ingénieurs de Dyson optimisent la géométrie de l’amplificateur d’air pour équilibrer le mélange de la pièce et ont testé 80 configurations de chauffage différentes de l’élément chauffant pour trouver la combinaison la plus appropriée.

Avec le contrôle de la chaleur du thermostat, la machine maintient automatiquement votre pièce à la température cible. La fonction de chauffage passera en mode veille une fois la cible atteinte et se réactivera dès qu’elle détectera une baisse de température.

Mode ventilateur

Le radiateur soufflant purificateur Dyson Pure Hot + Cool comprend un nouveau mode de circulation d’air diffusé unique ainsi qu’un mode ventilateur. Pour maintenir la projection du flux d’air à l’avant de la machine, le déflecteur reste en place pour fournir un puissant flux d’air purifié vers l’avant. Cela peut vous rafraîchir en été tout en purifiant simultanément la pièce.

Mode diffusé

En mode diffusé, une chicane dans l’amplificateur se déplace pour bloquer l’ouverture avant, détournant l’air à l’arrière de la boucle annulaire à un angle de 45 °. Parce que l’ouverture est plus large, cela crée un flux d’air plus diffus, utilise moins d’énergie, génère moins de bruit et l’efficacité de purification est maintenue.

Application Dyson Link: Disponible pour iOS et Android, l’application Dyson Link vous permet de suivre la pollution intérieure et extérieure, les niveaux de température et d’humidité. Vous pouvez également l’utiliser pour contrôler votre machine et voir combien d’heures de vie de filtre il vous reste.

Les nouvelles machines sont livrées avec une capacité de mise à jour complète (OTA), ce qui signifie que les propriétaires de produits Dyson peuvent continuer à obtenir le logiciel Dyson le plus avancé même après l’achat de la machine.

Autres caractéristiques:

Le nouveau ventilateur purificateur Dyson Pure Hot + Cool est disponible en couleur blanc / argent et noir / nickel. Il est livré avec une télécommande aimantée qui peut être stockée sur le dessus de la machine et utilisée pour contrôler le fonctionnement du produit.

Vous pouvez régler l’appareil sur une plage horaire de 15 minutes à 9 heures. Il dispose d’un mode de nuit qui surveille et purifie en utilisant ses paramètres silencieux, avec un écran atténué.

Le radiateur soufflant purificateur Dyson Pure Hot + Cool est disponible dans tous les grands détaillants d’électricité et les grands magasins. Pour plus d’informations, visitez https://shop.dyson.com.au/fans-and-heaters/purifiers

Voici quelques conseils pour garder votre maison en santé grâce à un ingénieur de la qualité de l’air Dyson: