Brooklyn Nine-Nine Season 8 Date de sortie, [CAST]et les détails du tracé que nous connaissons

C’est officiel, le glorieux Brooklyn Nine-Nine reviendra pour sa huitième saison. La nouvelle a été annoncée de la manière la plus agréable, le compte officiel Insta partageant le moment avec le casting a été informé qu’il reviendrait l’année prochaine.

La date de sortie de Brooklyn Nine-Nine Saison 8

Comme pour tant d’autres choses en ce moment, ce sera une question difficile à répondre aux fans. Tout dépend du moment où les productions peuvent redémarrer, tous les réseaux étant actuellement à l’arrêt. Nous ne pourrons pas deviner quand la série sera diffusée tant que les restrictions n’auront pas été levées.

Brooklyn Nine-Nine Saison 8 retardée en raison d’une pandémie de COVID

Et le verrouillage aura un effet non seulement sur le calendrier de tournage de Brooklyn Nine-Nine diffusé, il aura un impact sur l’intrigue – le spectacle se déroule dans l’une des régions les plus touchées du monde, New York.

Alors, ne vous attendez pas à ce que votre émission de comédie préférée se transforme soudainement en un documentaire déchirant. Et il y a beaucoup de potentiel comique à tirer de l’autre élément majeur de l’intrigue qui sera exploré lors de la huitième saison.

The Plot: vous pouvez vous attendre à ce que le bébé de Jake et Amy joue un grand rôle dans les manigances de la saison huit. « Nous sommes très conscients, tout comme lorsque nous les avons couplés, qu’il s’agit d’un spectacle en milieu de travail », Dit Goor.

« Alors que nous aimons faire de la comédie à leur sujet comme un article romantique, ou en tant que couple marié, ou [now] en tant que parents, nous faisons principalement de la comédie à propos de leur collaboration. »

« J’espère que nous serons en mesure de trouver un équilibre similaire, et je pense que nous serons conscients du fait qu’ils ont un enfant. »

Il a ajouté: « Je pense que c’est un élément intéressant que Jake et Amy soient des gens qui doivent trouver un équilibre entre la carrière qu’ils aiment et le fait d’être de bons parents, ce qu’ils veulent être. »

Daaaaaw, nous ne pouvons pas attendre.

