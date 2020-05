Brooklyn Nine-Nine Saison 8 – Date de sortie prévue, [CAST], PLot et tous les autres détails

– Publicité –



Brooklyn Nine-Nine Season 8 est la série la plus adorable et la plus admirable. C’est un drame plein de comédie et de mystère. La série est diffusée sur NBC tous les jeudis.

Brooklyn Nine-Nine Saison 8: Date de sortie

Les fans attendent avec impatience la saison 8. Il n’y a aucune information officielle concernant la date de sortie de l’émission. Les créateurs de la série ont annoncé qu’ils allaient bientôt commencer le tournage.

Brooklyn Nine-Nine Saison 8: Terrain

– Publicité –

L’histoire tourne autour de l’agent de NYPD, Jake Peralta. Il travaille avec son patron et d’autres membres étranges de l’équipe. Ils résolvent les problèmes d’une manière différente. Il est vraiment en difficulté en sachant comment il va gérer sa vie personnelle avec une vie professionnelle tout à fait. La saison 8 représentera que le Holt veut reprendre son poste. Et Jake perd son poste. De plus, Amy veut avoir un bébé avec son amant. Cela met Jake en situation de stress. La saison 8 montrera comment Jake surmonte cette situation.

Un peu sur la bande-annonce:

Les fans de la série attendent avec impatience la sortie du trailer de la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine. Mais ils doivent attendre un peu pour que la saison 7 soit enfin publiée le 23 avril 2020. Les téléspectateurs peuvent jeter un œil à la bande-annonce de la saison 7.

Brooklyn Nine-Nine Saison 8: Cast

Aucune bande-annonce n’a été publiée à ce jour. Nous ne sommes pas sûrs du casting de la saison 8 comme de qui sera là à l’écran. Les fans s’attendent à ce que le bloqueur de Dirk revienne comme Michael Hitchcock, Stephanie Fumero, Amy Santiago, Andre Braugher comme Raymond Holt, les équipes de Terry comme Terry Jeffords, Joel Mckinnon comme norme Scully et Andy Samberg comme Jake Peralta, Joe Lo Truglio comme Charles Boyle . Restez à l’écoute pour les dernières mises à jour.

– Publicité –