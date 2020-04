Brooklyn Nine-Nine Saison 8: date de sortie, intrigue, distribution et tout le reste à savoir

– Publicité –



Mises à jour de la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine: Brooklyn Nine-Nine est une série américaine qui regorge de comédies dramatiques policières. L’histoire tourne autour de Jake Peralta, un détective inexpérimenté mais assez talentueux qui s’occupe des affaires criminelles de la ville, mais se heurte souvent à son patron strict, le capitaine Raymond Holt.

Le concept frais et les scènes de comédie non-stop du spectacle ont été extolés par les fans à plus grande échelle.

C’est l’une des séries de comédie d’action en direct les plus populaires. Cette série de récompenses récompensée par un Golden Globe a généré 9 millions d’interactions totales par son public mondial sur tous les réseaux sociaux, y compris Twitter, Instagram et Facebook (données sociales de Nielsen).

Étonnamment, The Fox a annulé l’émission après cinq saisons le 10 mai 2018. Mais NBC est venu à la rescousse. NBC a ensuite choisi l’émission et l’a renouvelée pour la saison prochaine. La saison six a ensuite été lancée le 10 janvier 2019. NBC a annoncé son renouvellement pour la saison 7 le 27 février.

PLOT of Brooklyn Nine-Nine Saison 8

La série suit Jake Peralta, un flic talentueux mais enfantin qui est en désaccord avec son patron.

Le spectacle se déroule dans la 99e région de la police de Brooklyn, New York. Ce département dispose d’une équipe de détectives avec un détective en chef sérieux, le capitaine Raymond Holt, qui vient d’être nommé. Le détective Jake Peralta est le détective le plus titré de l’équipe, ayant le taux d’arrestations le plus élevé, ce qui est choquant à croire en raison de son attitude insouciante et puérile.

Cependant, Jake tombe amoureux de l’un de ses collègues détectives, et l’histoire continue. Le spectacle est très divertissant et fait beaucoup rire le public. Ce spectacle a reçu de nombreuses nominations et a remporté de nombreux prix.

Brooklyn Nine-Nine Saison 8: Chaque détail

Le 14 novembre 2019, une vidéo a été publiée sur le compte officiel de l’émission sur Instagram. La vidéo montre un moment d’une session de lecture de table de la saison 7, où les créateurs s’adressent au casting et donnent la confirmation de la saison 8! Et maintenant, c’est alors que Jake disait « Cool Cool Cool COOL! » Dans la vidéo, le casting a été vu applaudir et célébrer après cette grande révélation, tandis que les réactions des fans n’étaient pas moins excitantes.

L’annonce d’une autre saison avant la sortie de la saison précédente, était quelque chose que personne n’a vu venir. Bien qu’il n’y ait aucune autre information concernant la saison 8. Puisque la saison 7 n’est pas encore terminée, aucune intrigue n’a été révélée et aucune bande-annonce n’a été lâchée. Les fans ont définitivement fait des théories, mais il n’y a pas de spoiler que nous puissions donner aux téléspectateurs.

Le casting de Brooklyn Nine-Nine Saison 8:

Jake Peralta est joué par Andy Samberg, qui est acteur, comédien et musicien. Rosa Diaz est jouée par Stephanie Beatriz; Terry Jeffords est joué par Terry Crews avec Melissa Fumero, Joe Lo Truglio, Chelsea Peretti, Andre Braugher, Dirk Blocker et Joel McKinnon Miller.

