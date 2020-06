Broncos de Brisbane vs réaction des Roosters de Sydney: Phil Gould, Peter Sterling

Peter Sterling affirme qu’un manque de leadership et une dépendance excessive à l’égard des jeunes ont mis les Broncos dans un trou si profond que « mentalement, ils ne sont pas à la hauteur pour le moment ».

Les cinq jours ont été difficiles pour Brisbane depuis qu’ils ont été battus 59-0 par les Roosters, avec des critiques sortant des boiseries de partout pour les frapper pendant qu’ils sont à terre.

Cependant, plus de deux défaites record en cinq matches sont la façon dont l’ancien poids lourd de la compétition s’est placé dans cette position.

Hier soir sur Nine’s 100% Footy, une liste des joueurs seniors des Broncos qui ont soit pris leur retraite soit changé de club depuis l’arrivée d’Anthony Seibold a été diffusée à l’écran.

C’était alarmant à la fois par sa taille et sa qualité, avec des goûts de Josh McGuire, Korbin Sims, Matt Gillett, Sam Thaiday, Andrew McCullough, Kodi Nikorima, James Roberts et Jaydn Su’A tous en marche.

L’ancienne star des Broncos de Brisbane Matt Gillett a été contrainte de se retirer de la ligue de rugby. (Getty)

Chacun de ces joueurs sauf Su’A a 26 ans ou plus, donc la liste met en évidence sous Seibold des joueurs expérimentés qui sont amenés à amener les jeunes à travers.

C’est clairement la stratégie de Seibold, Phil Gould affirmant que c’était trop de changement « si vous cherchez des résultats aujourd’hui ».

S’adressant à Matt Thompson pour Sterlo’s Wrap de Wide World of Sports, Sterling est allé plus loin, affirmant que la défaite des Broncos contre les Coqs en plus de la catastrophe de l’année dernière contre les Anguilles avait révélé une faille alarmante dans l’alignement.

« Ce que nous avons vu récemment dévoilé par les clubs, et plus particulièrement le week-end des premiers ministres en titre, les Roosters, c’est que les Broncos n’ont pas la mentalité pour faire face à la haute pression dans la LNR en ce moment », a déclaré Sterling.

« Nous savons qu’ils ont tellement de jeunes joueurs là-bas et ils n’ont pas de voix principale qui puisse les unir lorsque les temps sont très, très difficiles. »

Ce trou dans l’équipe devient plus profond lorsque l’un des rares joueurs expérimentés du côté manque des matchs en raison de blessures, de suspensions ou d’une mauvaise forme.

Au début de cette année, Seibold a confié le commandement à Alex Glenn pour alléger Darius Boyd, qui était sans doute le joueur le plus scruté de 2019.

Ex-capitaine des Broncos Darius Boyd (AAP)

Cependant, avec Glenn écarté après avoir coupé une méchante entaille dans son mollet et la forme de Boyd une fois de plus sous le microscope, les Broncos ont dû faire preuve d’imagination pour ajouter du leadership, en signant le vétéran Ben Te’o, qui fera son retour pour les Broncos jeudi nuit après un passage de plusieurs années en rugby à XV.

Le reste du « groupe de leadership » est composé de Brodie Croft (22), Payne Haas (20), Patrick Carrigan (22), Tevita Pangai (24) et Matt Lodge (25) qui a eu ses questions de références en matière de leadership pour des raisons autres que son manque d’expérience.

Sterling a souligné que si les Broncos avaient beaucoup de talent, cela ne leur donnera pas nécessairement les résultats que leur ville folle de football réclame.

« Il n’y a aucun doute sur le talent de cette formation des Broncos de Brisbane, mais le talent à lui seul n’est jamais suffisant », a-t-il déclaré.

« Mentalement, ils ne sont tout simplement pas à la hauteur pour le moment et ils devront apprendre très, très rapidement. Ils devront apprendre dans une certaine mesure, surtout défensivement contre Manly ce (jeudi). »

Alors que la rhétorique autour des Broncos depuis le désastre de la semaine dernière a été sombre, il est facile d’oublier que le club est toujours 2-2 cette année et qu’il était parlé d’un candidat à la Premiership après un départ 2-0.

Un retour en forme contre les Sea Eagles changerait rapidement le ton de la conversation, mais une autre défaite est susceptible d’être suivie de plus de questions sur la gestion des effectifs du club et le coaching de Seibold.

Hier soir, Gould a encouragé les Broncos à persévérer avec leur jeunesse, mais s’est demandé si le club avait été menotté au mauvais entraîneur grâce à un contrat de cinq ans qui a été une surprise lors de sa première signature, étant donné que Seibold n’était toujours pas prouvé en première année à le temps.

« Une fois que vous avez emprunté cette voie, vous devez baisser la tête et faire face aux critiques, persévérer et sortir de l’autre côté », a expliqué Gould à 100% Footy.

« Que (Seibold) ait la personnalité pour le faire, je ne sais pas. Je pensais qu’il avait du mal avec ses médias l’année dernière. Je pensais que s’engager avec Wayne Bennett dans différentes choses était un problème pour lui.

« Il doit se concentrer sur l’aide à apporter aux enfants à travers cette période très difficile afin qu’ils n’en sortent pas si marqués que leur carrière est ruinée et il a perdu son temps jusqu’à présent avec eux. »