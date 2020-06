Broncos de Brisbane et Andrew Johns soutiennent les critiques sévères

Le grand NRL Andrew Johns dit qu’il comprend pourquoi les légendes du club ont visé les Broncos et s’est demandé si le nombre actuel de joueurs était digne du traitement de rock star qu’ils reçoivent dans la ville à une équipe.

Brisbane est dans une situation dérangeante après avoir perdu trois d’affilée depuis le redémarrage de la compétition remaniée en mai. Alors que leur défaite contre Manly jeudi était une amélioration par rapport aux grosses pertes contre les Coqs et Parramatta, le moral au club est bas et l’entraîneur Anthony Seibold coupe beaucoup de chaleur.

Les Broncos ont cité les blessures de joueurs clés comme une circonstance atténuante, mais cela n’a pas empêché les légendes du club de poser les chaussures alors que le club se débat.

L’ancien skipper Gorden Tallis a repoussé une invitation de l’accessoire Matt Lodge pour aider le club plutôt que d’être critique, tandis que la légende de Glenn Lazarus a une fois de plus remis en question les références de Seibold en tant qu’entraîneur.

Les Broncos sont le club le plus riche et le plus titré du jeu depuis leur création. Jusqu’en 2015, ils n’avaient jamais été battus lors d’une grande finale. Ils ont remporté six postes de premier ministre, quatre postes de premier ministre mineurs et deux coupes du World Club Challenge en 32 ans d’existence.

La majorité de leur succès a été obtenue dans les années 1990 avec des joueurs de cette époque qui se sont prononcés sur la façon dont le club est descendu dans la médiocrité.

Johns a dit qu’il comprenait pourquoi les grands du club sont frustrés par ses performances en raison d’une riche histoire de joueurs vedettes remportant des Premiership.

« Cela montre qu’ils se soucient de moi et je pense qu’ils y ont droit parce qu’ils ont jeté les bases de cette équipe », a-t-il déclaré à Wide World of Sports. Comportement immortel.

« Et à cause de ce qu’ils ont fait pour le club en si peu de temps, cela en a fait le plus grand club de ligue de rugby au monde.

« C’est difficile à voir – vous pensez à toutes ces équipes dans les années 90 et dans les années 2000, elles avaient toujours des listes de superstars avec cette superstar à part entière dans des positions clés. »

Johns a déclaré que l’obsession de Brisbane pour son équipe pourrait avoir un impact négatif sur la construction d’un autre digne de l’adoration. Les fans des Broncos ont l’habitude d’avoir des joueurs internationaux et Origin sur leurs listes et le succès qui en découle. Pourtant, il soupçonne que certains joueurs deviennent trop brillants avant de réaliser quoi que ce soit de notable dans le jeu.

« J’étais à Brisbane le week-end dernier », a-t-il déclaré. « Je me promenais dans les rues et partout où vous allez, il y a des panneaux d’affichage massifs et des drapeaux de tous les joueurs.

« Certains de ces joueurs ne sont pas des noms familiers et vous pensez, » méritent-ils d’être là-haut? » Compte tenu de ce que Tallis, Lockyer, Langer, Walters et Renouf ont fait.

« J’ai vécu dans une ville à une équipe qui était fanatique et parfois les jeunes joueurs marginaux sont traités comme des dieux absolus. Ils méritent plus, fans des Broncos, et je comprends pourquoi les anciens joueurs seraient déçus de ce qui se passe. »