Bronco Busters, Zack Ryder, Steiner Math

Voici quelques mises à jour mineures de lutte professionnelle pour vous endormir ce dimanche soir. Sur Twitter, ancien membre d’OC Karl Anderson a révélé ce qu’il veut lui et son partenaire de l’équipe d’étiquette Doc Gallows à faire maintenant qu’ils ont été licenciés par la WWE. Apparemment, Anderson veut avoir un match de triple menace avec les Young Bucks et la Revolt. Mais où cela pourrait-il avoir lieu?

Le statut de l’équipe de tag anciennement connue sous le nom de Revival à la WWE est aussi incertain que celui de Gallows et Anderson, mais beaucoup pensent qu’ils se dirigent probablement vers AEW. En ce qui concerne les Young Bucks, ils sont vice-présidents exécutifs là-bas, il est donc probablement plus logique qu’un tel match ait lieu dans cette promotion, d’autant plus que AEW a été ouvert par le passé à organiser des matchs avec talent, pas sous contrats à long terme. En tout cas, la révolte Dax Hartwood est en panne, sous une condition.

Assurez-vous simplement d’apporter le trophée saoudien 🏆 https://t.co/N8xGoIE84F – Dax FTR (@DaxHarwood) 26 avril 2020

Et Doc Gallows est d’accord avec ça. Plus que correct, en fait.

Fuuuuuuck oui !!!! https://t.co/7Hl55AHr2C – « The Big LG » Doc Gallows (@The_BigLG) 26 avril 2020

Dans d’autres nouvelles sur Twitter, l’ancienne star de WWE Attitude Era, Terri Runnels, a lancé une bombe sur les fans nostalgiques. Il s’avère; elle n’a jamais été fan de l’un de ses mouvements de marque: le bronco buster.

J’ai détesté faire ça! 😬🙄😒😤 https://t.co/taqgajoJct – Terri Runnels (@TheTerriRunnels) 25 avril 2020

Absolument stupéfiant qu’elle n’aimerait pas enfoncer son vagin contre un adversaire pour la satisfaction du public, et, dans le cas de Jerry Lawler, son adversaire. Pendant ce temps, Matt Cardona, anciennement connu à la WWE sous le nom de Zack Ryder, a enregistré deux nouvelles marques, selon un rapport de Fightful. Cardona a déposé «Internet Champion», qu’il utilisait dans sa série YouTube, ainsi que «Alwayz Ready». Cardona a également dévoilé un nouvel équipement rendant hommage à son mentor, ancien lutteur ECW Mikey Whipwreck. Vous devrez cliquer sur le tweet pour voir l’image. Nous ne sommes pas poursuivis par ce Staten Islander, une marque déposée.

À l’origine, j’avais prévu de porter cet équipement en 2016, mais je ne l’ai pas fait. Il est inspiré par mon entraîneur de lutte, @mikeywhipwreck_. J’avais prévu de le porter plusieurs fois de plus, mais pour une raison ou une autre, je n’ai pas pu le porter. J’ai hâte de lutter à nouveau et enfin de porter ça. pic.twitter.com/T6B6D4Z99k – Matt Cardona (@TheMattCardona) 25 avril 2020

Enfin, en parlant de trois voies, l’ancienne star de la WCW, de la WWE et de la TNA Big Poppa Pump Scott Steiner référencé sa célèbre promo Steiner Math pour féliciter son neveu et fils de Rick Steiner, Bronson Steiner, pour avoir été repêché par les Ravens de Baltimore.

#RavensFlock 141 2/3% de chance que ce fut un excellent choix !!! félicitations @BronsonSteiner @Ravens pic.twitter.com/yNvyUdtdXN – Pompe Big Poppa (@ScottSteiner) 26 avril 2020

Mais que se passe-t-il lorsque vous ajoutez Kurt Angle dans le mélange? Joyeux dimanche, marques.