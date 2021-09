Britney vs Spears, le nouveau documentaire de Netflix sur la bataille judiciaire du moment

Alors que l’âpre bataille judiciaire entre Britney Spears et son père Jamie au sujet d’une tutelle légale de 13 ans se poursuit, Netflix sort un documentaire juste un jour avant que la chanteuse ne se rende au tribunal pour une audience qui pourrait complètement changer le cours de l’affaire.

La nouvelle production s’intitule Britney vs. Spears, un jeu de mots sur les deux parties opposées dans le litige, et raconte la vie explosive de Britney, son combat pour la liberté – tant en public qu’en privé – et tout le processus qui a conduit à cette actualité médiatique où tout un secteur la soutient sous le slogan #FreeBritney.

La cinéaste Erin Lee Carr, experte en documentaires sur les “True crime” (comme la série Dirty Money ou le film I Love You, Now Die), réalise et produit ce projet Netflix qui, bien qu’il ait déjà été lancé lors de la sortie de Framing Britney Spears sur Amazon Prime Video, vise à tirer parti du succès du film publié par le New York Times en février.

“Le monde connaît Britney Spears : chanteuse, artiste, icône. Mais ces dernières années, son nom est devenu lié à un autre terme, plus mystérieux : le mentorat “, commence le synopsis officiel partagé par Netflix.

Ce que Britney vs Spears a de spécial

En s’appuyant sur des années de travail d’investigation, des interviews exclusives et de nouveaux documents, Carr dresse un portrait complet du parcours de la pop star, de la fille typique d’à côté à la femme piégée par la célébrité, la famille et sa propre situation juridique.

La vie de Britney est présentée au-delà des images traumatisantes qui l’ont autrefois marquée. Avec la collaboration de la journaliste Jenny Eliscu, le documentaire se penche sur l’histoire complexe de la tutelle dont l’artiste fait l’objet depuis plus de 13 ans.

Le film tisse une chronologie puissante avec des parties prenantes nouvelles et anciennes, des rencontres secrètes et la lutte en coulisses de Britney pour sa propre autonomie.

Des messages SMS et un message vocal, ainsi que de nouvelles interviews de personnes clés, montrent clairement ce que Britney elle-même a attesté : l’histoire complète n’a pas encore été racontée.

Cette semaine, Netflix a diffusé la première bande-annonce de Britney vs Spears. Le teaser commence par une phrase que la chanteuse de Baby One More Time a prononcée le 23 juin devant la Cour supérieure de Los Angeles : “Je veux juste retrouver ma vie.”

Un peu plus tard, on entend Britney tenir fermement sa position : “J’ai travaillé toute ma vie, je ne dois rien à ces gens”.

Le documentaire du New York Times et de Hulu

La chanteuse vient d’accuser son père d’abuser d’une tutelle qui ne lui permet pas d’avoir une indépendance créative ou financière. C’est pourquoi elle a demandé à un juge de “déposer des accusations” contre lui. Il y aura des développements à cet égard lors de l’audience de mercredi. Mais beaucoup prédisent déjà que la tutelle pourrait bientôt prendre fin.

Rappelons qu’il y a quelques jours, la plateforme Hulu a lancé un autre documentaire du New York Times sur cette affaire, intitulé Controlling Britney Spears.

L’une des révélations du film est la confirmation que Jamie Spears a espionné sa fille. Sous prétexte de la protéger, il a déployé, avec la société de sécurité qu’il a engagée, un système de surveillance comprenant la surveillance des communications de la chanteuse et l’enregistrement audio dans sa chambre.

Le quotidien new-yorkais cite Alex Vlasov, un employé de la société de sécurité Black Box, qui confirme que les conversations avec ses enfants et son petit ami ont été enregistrées.

Selon le témoignage de M. Vlasov, la “surveillance incessante” à laquelle Britney Spears était soumise “a permis à plusieurs personnes associées à la tutelle, principalement son père, James Spears, de contrôler presque tous les aspects de sa vie”.

Le documentaire Britney vs Spears est disponible en streaming sur Netflix depuis ce mardi 28 septembre 2021.