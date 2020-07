Britney Spears : Sa mère demande à être impliquée dans sa gestion financière

La mère de Britney Spears, Lynne, aurait déposé de nouveaux documents juridiques demandant à être associée aux décisions concernant les finances de sa fille. .

Selon des documents juridiques obtenus par le site américain The Blast, Lynne a déposé une demande auprès des tribunaux du comté de Los Angeles pour être incluse dans un « avis spécial » de « toutes les questions » relatives à la fiducie de plusieurs millions de dollars du chanteur.

Elle a demandé à être incluse en tant que «personne intéressée» dans les questions relatives à la fiducie, créée en 2004.Les finances de la star sont actuellement sous tutelle judiciaire.

Britney a été placée sous tutelle, une forme de tutelle légale pour les adultes, en 2008 après avoir subi une panne très médiatisée.Il est généralement mis en place pour ceux qui ne sont plus en mesure de prendre des décisions de vie importantes, y compris celles relatives aux affaires médicales, financières et juridiques.

Lynne Spears, Britney Spears’ mom, has filed a request to be notified of changes in Britney’s $60M fortune. On Monday, documents showed that Lynne wants to be included as an 'interested person' in matters regarding the SJB Revocable Trust & any hearings about the trust as well. pic.twitter.com/y3D8kWfeww