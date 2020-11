Britney Spears pense que son père ne «  respecte pas ses souhaits  »

2020-11-11 23:00:05

Britney Spears ne pense pas que son père «respecte ses souhaits».

La hitmaker « Toxic » a récemment déposé de nouveaux documents via son avocat qui demandaient aux tribunaux de retirer son père, Jamie Spears, de son poste de co-conservateur, car elle ne voulait plus qu’il contrôle sa vie et sa carrière.

Et maintenant, une source a affirmé que Britney – qui est sous tutelle depuis sa rupture en 2008 – ne veut pas que son père soit impliqué dans la prise de ses décisions, car il a «toujours eu tendance» à ignorer ses demandes.

L’initié a déclaré au magazine People: « Elle a l’impression qu’il n’a aucun respect pour ses souhaits. C’est une situation triste. Jamie a toujours eu tendance à fermer les demandes de Britney sans aucune discussion. »

Lors d’une audience devant le tribunal mardi (10.11.20), un juge a refusé de suspendre Jamie de son rôle dans sa tutelle, mais a déclaré qu’elle envisagerait de futures demandes de suspension ou de destitution.

Et lors de l’audience, l’avocat de Britney, Samuel D. Ingham III, a affirmé que la chanteuse de «Slumber Party» avait «peur» de son père et ne voulait pas monter sur scène jusqu’à ce qu’il soit évincé de son rôle de conservateur.

Il a déclaré: «Ma cliente m’a informé qu’elle avait peur de son père. Elle a également déclaré qu’elle ne se produirait pas tant que son père serait en charge de sa carrière. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. »

En réponse, l’un des avocats de Jamie, Vivian Lee Thoreen, aurait accusé Samuel d’avoir empêché Britney de parler à Jamie.

Dans la demande initiale de Britney pour que son père soit démis de ses fonctions, il a été affirmé qu’elle souhaitait que la Bessemer Trust Company, qui occupe actuellement le poste conjointement, devienne l’unique conservatrice de ses finances.

Les documents judiciaires ont expliqué que la star de 38 ans avait été informée que sa société de gestion d’entreprise, Tristar Sports and Entertainment Group, avait démissionné de sa représentation le 28 octobre et avait affirmé que Jamie avait ensuite embauché Michael Kane de Miller Kaplan pour prendre le relais sans lui dire ni donner. sa chance d’interviewer, de revoir les conditions de son embauche ou d’envisager des alternatives.

Britney est préoccupée par le nouveau rendez-vous car elle craint que l’objectif de Jamie était de «présenter un nouveau gardien qui a certes une relation de travail majeure avec [Jamie’s] l’équipe juridique « et estime qu’il l’a fait dans le cadre de sa tentative de » conserver le contrôle fonctionnel total de ses actifs, livres et registres. »

La chanteuse de « Gimme More » avait demandé plus tôt cette année que Jamie soit démis de ses fonctions de seul conservateur de ses affaires, mais était bien de le garder en tant que co-conservateur, mais elle souhaite maintenant que son implication soit complètement supprimée.

