Briser les cascades de Kung Fu Hustle, dans les coulisses du roi de Staten Island et plus – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez les cascadeurs réagir à l’incroyable action des arts martiaux de Kung Fu Hustle, ainsi que des scènes de combat télévisées célèbres de Netflix et HBO. De plus, entrez dans les coulisses de Judd ApatowLa comédie Le roi de Staten Island avec Pete Davidson, et Les Simpsons comédienne Nancy Cartwright improvise des voix pour huit nouveaux personnages de dessins animés.

Tout d’abord, il est temps pour une autre édition attendue depuis longtemps de Stuntmen React de Corridor Crew. Ils ont ramené cascadeur Gui DaSilva de réagir à certaines des actions d’arts martiaux en suspens Kung Fu Hustle, parler de travailler sur Marvel Daredevil, et regardez quelques-uns des bons et des mauvais combats à l’épée de HBO Le Trône de Fer.

Ensuite, le dernier film de Judd Apatow, Le roi de Staten Island, est maintenant disponible en VOD premium. Mais si vous avez besoin d’un peu plus de conviction pour découvrir la nouvelle comédie avec Saturday Night Live Caste Pete Davidson, voici le premier regard de HBO sur le film, avec des images du tournage et des interviews du réalisateur et du casting.

Enfin, Nancy Cartwright est surtout connue pour avoir exprimé Bart Simpson et Ralph Wiggum dans The Simpsons, ainsi que pour avoir repris le rôle de Chuckie Finster sur Rugrats. Mais pour Vanity Fair, elle a improvisé huit voix pour de nouveaux personnages animés qu’elle voit pour la première fois. En savoir plus sur son processus de création d’une voix et entendre ce qu’elle propose.

Articles sympas du monde entier: