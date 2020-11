Briser la meilleure scène dans Insidious 3 – / Film

(Bienvenue à Scène la plus effrayante jamais, une chronique dédiée aux moments d’horreur les plus palpitants. Dans cette édition: Une peur critique Insidious: Chapitre 3 est aussi effrayant que vital pour le récit.)

Patrick Wilson est sur le point de revenir à The Further, à la fois dans le siège du réalisateur et en tant que protagoniste original Josh Lambert dans le prochain épisode de la Insidieux la franchise. L’intrigue reviendra à la famille Lambert, ou du moins à certains d’entre eux, avec Dalton (Ty Simpkins) se rendant à l’université. Cela passera effectivement le relais de la série du médium psychique Elise Rainier (Lin Shaye) aux Lamberts, reprenant les événements de Insidious: Chapitre 2. Un départ notable pour la franchise est Leigh Whannell, qui a écrit les quatre tranches précédentes. Cette fois, Whannell recevra un crédit d’histoire pendant que Scott Teems s’attaquera au scénario.

Whannell a depuis longtemps acquis une solide réputation pour créer des frayeurs avec son scénario, mais il prouve rapidement son courage d’horreur en tant que réalisateur aussi. Cela a commencé avec Insidious: Chapitre 3, son premier long métrage de réalisateur. Plus qu’un simple préquel intelligent qui a marqué Elise comme l’héroïne de la série, Whannell a perfectionné sa capacité à effrayer les téléspectateurs sans manquer de moments terrifiants. Le plus puissant d’entre eux utilisait une bonne direction, un nouveau méchant horrible et des pas inquiétants pour guider le regard du public directement vers la terreur.

La mise en place

Situé quelques années avant la rencontre fatidique d’Elise avec la famille Lambert, la voyante douée a retiré son travail et mène une vie recluse dans le deuil de la récente perte de son mari. Lorsque l’adolescente Quinn Brenner (Stefanie Scott) se présente à sa porte pour obtenir de l’aide pour contacter sa mère décédée, Elise accepte à contrecœur mais interrompt son contact lorsqu’elle détecte la présence d’une entité malveillante. Cette entité hante Quinn avec une régularité et une force de plus en plus inquiétantes, mettant Quinn et sa famille en grand danger. Elise devra quitter la retraite et entrer à nouveau dans The Further pour les sauver.

L’histoire jusqu’ici

Après avoir été avertie par Elise de ne plus toucher les morts par elle-même, Quinn retourne son attention sur la famille et l’école. Un an après la mort de sa mère, Quinn assume de nombreuses tâches ménagères pour aider son père, Sean (Dermot Mulroney), ce qui comprend l’aide à s’occuper du jeune frère Alex (Tate Berney). Cela change quand elle aperçoit un personnage étrange qui lui fait signe dans la rue après une audition d’acteur à l’école, ce qui entraîne un accident de voiture choquant qui la laisse avec deux jambes cassées.

Clouée au lit, elle est tourmentée par cette même silhouette, un esprit sombre portant un masque à oxygène connu sous le nom de «L’homme qui ne peut pas respirer» (Michael Reid MacKay). L’entité est déterminée à lui faire du mal et à la revendiquer comme son nouvel animal de compagnie. À tel point qu’il envahit même la maison d’Elise, utilisant des empreintes de pas goudronneuses pour la guider dans sa salle de séance verrouillée pour l’effrayer comme un avertissement inquiétant de ne pas interférer avec sa nouvelle proie. Son pouvoir et son contrôle grandissent à chaque rencontre.

La scène

Quinn essaie de s’endormir sur le canapé, mais des fissures se formant dans le plafond saupoudrent des débris. Elle tire sa couverture sur son visage pour le protéger. Sentant un changement, elle retire la couverture pour découvrir qu’elle n’est plus dans le salon de son appartement mais dans le couloir de l’étage supérieur. C’est rendu plus effrayant par le fait que cet étage est censé être inhabité et vide. Elle essaie de se rendre à l’ascenseur pour s’échapper, mais l’homme qui ne peut pas respirer la piège dans sa chambre, la terrorisant avec un sosie sans traits. Les cris et les coups de Quinn sur le sol, trop immobile pour courir, réveille Sean.

Il court vers le sol, voit les mêmes empreintes de pas en forme de goudron qu’Elise a repérées chez elle, et les suit juste devant Quinn jusqu’à la fenêtre de la pièce. Il regarde dehors et voit l’homme évasé sur le béton en dessous, soulagé que le ravisseur de Quinn ne soit plus une menace. Il baissa la tête dans la pièce, laissant Quinn voir par elle-même que son cauchemar était terminé. Quand elle le fait, L’homme qui ne peut pas respirer apparaît et la saisit, essayant de la tirer par la fenêtre à sa perte et provoquant une peur de saut significative dans le processus.

Alors que Whannell ne manque pas de frayeurs viscérales et de moments de picotements dans la colonne vertébrale à ses débuts, cette scène se distingue pour plusieurs raisons. En termes de récit, c’est la première fois que Sean voit l’homme qui ne peut pas respirer; avant les empreintes de pas, il ignorait parfaitement qu’une présence surnaturelle se cachait dans le bâtiment, ciblant sa fille. Cela en fait un tournant important, la transition de l’histoire vers le troisième acte alors que Sean cherche immédiatement une aide extérieure après cette rencontre.

C’est aussi une excellente utilisation de la mauvaise direction. Whannell a d’abord établi les empreintes de pas étranges dans la maison d’Elise, la guidant à travers sa maison et dans le sous-sol sombre. Là, les empreintes de pas remontent le mur jusqu’au plafond, déclenchant une peur de saut alors qu’Elise lève les yeux, et l’homme démoniaque surgit vers elle d’en haut. Il conditionne le spectateur à quoi s’attendre lorsque le sentier goudronné apparaît. Lorsque Sean les voit dans ce couloir vide, cela met immédiatement le spectateur sur le bord car cela signale qu’une peur est imminente. Ce n’est qu’une question de quand. Le soupir de soulagement de Sean face au corps posé sur le sol du trottoir en dessous abaisse notre garde juste assez pour que l’homme qui ne peut pas respirer nous secoue par complaisance alors qu’il tente de nuire à Quinn une fois de plus.

Cependant, ces empreintes de pas ne font pas que susciter des attentes, mais servent également d’appel à l’action pour notre héroïne, Elise. L’entité démoniaque voulait peut-être lui faire peur d’aider Quinn, mais elle sous-estimait le psychique courageux et son esprit combatif. Que les empreintes de pas apparaissent à nouveau pour annoncer une peur critique fonctionne pour faire coïncider l’arc d’Elise avec celui de Quinn.

Les alertes de saut ont tendance à avoir une mauvaise réputation, principalement lorsqu’elles sont utilisées comme un gadget bon marché sans aucun gain réel. Une bonne peur n’est jamais facile à exécuter. Cependant, ils sont essentiels à l’horreur, car ils fonctionnent comme une soupape de surpression. Une peur rapide va percer la tension palpable dans une scène, atténuer cette tension et donner au spectateur un moment pour reprendre son souffle. Cette scène résume parfaitement cela, mais Whannell l’amène à un autre niveau en donnant ce but narratif effrayant.

