Bring It On suite, spin-off de Scary Movie en préparation? – betanewsfr

L’actrice Gabrielle Union, l’une des stars de la comédie à succès 2000 « L’amener sur », dit qu’elle travaille avec la star originale Kirsten Dunst et le réalisateur Peyton Reed pour travailler sur une nouvelle suite.

L’actrice de 48 ans a déclaré à PureWow: «C’est quelque chose dont Kirsten et Peyton Reed avons parlé cet été, alors que nous fêtions le 20e anniversaire. De toute évidence, il y a eu beaucoup de suites de Bring It On, mais aucune n’incluait la distribution ou le réalisateur d’origine, donc c’est quelque chose sur lequel nous travaillons.

Bien qu’il n’y ait pas encore de spécifications d’intrigue, l’actrice de « Bad Boys II » dit « [We’re] essayer de comprendre quelle est la bonne prise. Nous travaillons activement là-dessus pendant que nous parlons.

Bien qu’il y ait eu de nombreuses suites directes en vidéo au film original, aucun des acteurs principaux n’était impliqué.

Entre temps, « Film d’horeur » Le voleur de scène Dave Sheridan laisse entendre que nous pourrions voir plus de son «adjoint Doofy» à l’avenir.

L’acteur, tout en apparaissant sur The Production Meeting, dit qu’il a une idée de spin-off.

«Cela pourrait être une histoire vraiment drôle mais captivante sur« Qui est Doofy? et vraiment, ‘Qui est le gars qui pièces Doofy? – parce qu’à la fin [of the film] J’enlève la moustache et mes cheveux sont lissés en arrière et j’arrache la chemise et je suis un beau mec.

Dans le nouveau film ou la nouvelle série, il reprenait le dernier rôle, le personnage étant désormais «un tueur en série de haut niveau dans une cellule de détention en plexiglas», puis un agent de style «Clarice Starling» viendrait ensuite parler d’autres meurtres. pour demander son aide.

Sheridan a déclaré qu’il pourrait également jouer d’autres tueurs dans la série de courts métrages. «Ce serait comme une anthologie. Ils seraient tous des shorts de tueur en série à la carte. Cela pourrait être jeté avec beaucoup d’acteurs comiques. Je pense que cela tomberait également dans le domaine des parodies – celles récentes qui n’ont pas encore été faites comme [Halloween] et Annabelle.

L’acteur, qui est également superbe dans «The Devils Rejects» et «Ghost World», laisse entendre qu’il pourrait porter l’idée à un réseau de streaming comme Netflix ou Amazon.

Parodie à succès de films d’horreur, « Scary Movie » (2000) a été réalisé par Keenon Ivory Wayans et a également joué avec Anna Faris, Marlon Wayans, Shawn Wayans et Regina Hall. Il a été suivi de plusieurs suites.