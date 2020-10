Alors que la période des fêtes de fin d’année approche et nous rappelle l’importance de passer des moments chaleureux en famille, elle est l’occasion parfaite pour des activités ludiques avec les enfants. Avec de nombreux tutos à disposition sur internet, ces derniers prennent part à la décoration de la maison pour un bricolage noël enthousiasmant et créatif !

Créer soi-même l’atmosphère chaleureuse de noël

Réaliser des bricolages noël soi-même est l’occasion de personnaliser complètement la décoration des fêtes de fin d’année. Avec des coloris, des matières, et des créations qui ne ressemblent qu’à vous, vous avez l’assurance de créer un univers unique pour recevoir vos proches. Qu’il s’agisse de garder l’esprit d’un authentique noël avec des textures brutes et des nuances de rouge et de vert, ou bien de moderniser les traditions avec des couleurs plus vives comme le violet et le bleu, vous avez toutes les cartes en main pour un noël à votre image.

De plus, les bricolages noël présentent un coût plus faible pour la décoration de votre maison. En effet, en fabriquant vous-même les différents éléments décoratifs de cette dernière, vous faites de réelles économies sur votre budget de fin d’année, sans faire de compromis sur l’ambiance festive et chaleureuse de votre foyer. De nombreux bricolages noël ne nécessitent que très peu de fournitures ou d’équipement, et vous promettent donc une conception simple à moindre coût.

Des possibilités multiples pour toute la maison

Avec des centaines de tutos à disposition sur internet, vous pourrez aisément choisir le type de bricolage noël qui correspond à vos envies, et à votre expérience dans ce domaine. Qu’il soit question de simples origamis, ou de conceptions plus complexes en bois, le choix varié des bricolages noël vous permet de trouver toutes les idées nécessaires à la décoration complète de votre maison, et ce, du centre de table à la conception d’un sapin atypique, en passant par l’ornementation des fenêtres et la fabrication des cartes de voeux.

Dans tous les cas, et quels que soient le nombre de décorations que vous réaliserez vous-même, vos divers bricolages de Noël seront une réelle fierté à l’arrivée de vos proches. Une belle façon de les surprendre avec des créations réalisées par vos soins et en famille, qui ne manqueront pas d’ajouter une touche conviviale et émouvante à vos festivités.

Impliquer les enfants à l’occasion d’un bricolage de noël amusant

Réaliser vos décorations de Noël est un moyen idéal de partager une activité ludique avec les enfants. Un moment privilégié et complice, qui stimule leur créativité et les implique dans les préparatifs de ces fêtes de fin d’année. Avec des bricolages noël adaptés à leurs âges, vous profitez dès maintenant de l’ambiance chaleureuse et familiale de cette fête particulière.

Fabriquer vos décorations de Noël avec vos enfants est également l’opportunité de les initier au plaisir de concevoir des choses durables et personnalisées. Ils seront les premiers à exposer fièrement leurs créations à toute la famille le jour du Réveillon. À l’aide de paillettes, de rubans colorés, de pompons de toutes les tailles, ou encore de pommes de pins ramassées à l’occasion d’une balade ensemble, vos petits lutins n’auront que l’embarras du choix pour créer des décorations qui leur ressemblent.

Quelques exemples de bricolages de Noël

Si la place vous manque, ou si vous souhaitez simplement innover un peu pour le prochain Noël, de nombreux tutos expliquent en détails la création de sapins à accrocher au mur. Parmi les divers modèles proposés, nous en avons sélectionné deux pour vous inspirer :

Le sapin en masking tape : Sur une grande feuille de papier blanche en format raisin, vous disposez plusieurs bandes de masking tape en formant un triangle symbolique. En alternant plusieurs couleurs et motifs de masking tape, vous réalisez un sapin minimaliste et chic qui habille parfaitement un mur de votre salon.

Le sapin en rondelles de bois : Sur un gabarit en bois en forme de sapin, vous collez des rondelles de différentes tailles jusqu’à couvrir toute la surface. Vous percez ensuite quelques trous à des endroits stratégiques pour y placer les ampoules d’une petite guirlande. Il ne vous reste plus qu’à fixer votre sapin à l’aide d’une attache murale et l’allumer pour une décoration authentique et élégante.

Dans les premiers préparatifs de Noël, et avec l’aide de vos enfants, vous pouvez également concevoir votre propre calendrier de l’avent. L’occasion d’un objet durable et touchant qui accompagnera vos enfants sur plusieurs années :