Brice de Nice : une suite est-elle prévue ? Le film culte avec Jean Dujardin à revoir sur W9

Après avoir assisté récemment au grand retour de Jean Dujardin au cinéma avec la sortie de deux grandes productions comme « Présidents » et « OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire », l’acteur s’invite cette fois-ci à la télé avec la diffusion de « Brice de Nice » sur W9. En effet, la chaine a programmé la diffusion de la célèbre comédie ce mardi à 21H05 pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Il s’agit d’un film sorti en avril 2005 et créé par James Huth, le même cinéaste à qui l’on doit « Lucky Luke » ou encore « Un bonheur n’arrive jamais seul ». Pour l’occasion, nous avons donc décidé de vous parler de ce qu’il y a à savoir sur ce film culte avant de le revoir sur W9.

« Brice de Nice », c’est quoi déjà l’histoire ?

Tout le monde connait déjà surement l’histoire racontée par James Huth dans son film devenu culte, mais on a tout de même pensé qu’il fallait vous rafraichir un peu la mémoire avant de le revoir à la télé. « Brice de Nice » est une comédie qui nous emmène suivre l’histoire de Brice, un éternel ado de presque 30 ans. Ayant été délaissé par son père à cause de son travail et n’ayant jamais connu l’amour d’une mère, Brice a décidé de se forger une carapace et s’y est réfugié pour pouvoir vivre comme tout le monde.

Il a ainsi adopté un style assez particulier afin d’exprimer son vrai vécu intrinsèque, celui de Brice le winner. Étant, lui aussi, surfeur et comme Bodhi, le personnage principal de son film préféré, intitulé « Point Break », Brice n’attend qu’une chose, c’est de pouvoir surfer sur sa vague à Nice. Et en parlant de la ville de Nice, notre homme y est très connu et respecté, car c’est également un redoutable bretteur du langage. Sa spécialité ? Casser tout et tout le monde par le truchement de ses reparties verbales. Aucune personne n’oserait donc se risquer à se moquer de Brice. Cependant, rien ne dure éternellement et notre surfeur va bientôt le découvrir à ses dépens lorsque la réalité le rattrape.

Petit rappel du casting du film

Pour incarner le personnage principal de cette comédie, James Huth a fait appel aux talents du célèbre acteur Jean Dujardin. Le comédien a réussi à jouer à la perfection le rôle de Brice tout en ayant apporté son aide à la réalisation du film au côté de Karine Angeli (Fais pas çi, fais pas ça).

Mais d’autres grands acteurs ont également été sollicités pour jouer dans « Brice de Nice » comme Clovis Cornillac dans le rôle de Marius, Elodie Bouchez dans le rôle de Jeanne, Bruno Salomone dans celui d’Igor, Alexandra Lamy dans le rôle de la sirène, François Chattot dans celui de Monsieur, le père de Brice, Mathias Mlekuz dans le rôle d’Eudes et Antoine Duléry dans celui de Micky la légende.

Une suite est-elle prévue ?

Presque cinq ans après la sortie de « Brice de Nice 3″ en 2016, le film est toujours aussi populaire auprès des fans. Et beaucoup se demandent surement si une suite est prévue ou non. Eh bien, même si Jean Dujardin est bel et bien de retour sur la scène du cinéma en ayant sorti cette année deux grosses productions, « Présidents » et « OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire », aucune suite n’est pour le moment à prévoir pour « Brice de Nice ». D’ailleurs, l’acteur a déjà d’autres projets en cours en ce moment, comme « Novembre » ou encore « Les Chemins de Pierre » qui devraient aussi sortir cette année.

Brice de Nice (2005) - Trailer

Toutefois, comme rien n’est impossible, surtout dans l’univers du cinéma, les fans peuvent toujours espérer le retour de Brice dans un nouveau long-métrage, même s’il faut encore attendre quelques années de plus. Voilà donc ce qu’il faut savoir sur ce film culte de James Huth. Donc, si vous avez envie de revoir « Brice de Nice » ou pour passer un petit moment de nostalgie tranquille devant la télé, rendez-vous ce soir sur W9 à 21H05.