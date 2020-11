Brian Kilmeade de Fox News appelle Trump à abandonner Twitter

Brian Kilmeade de Fox News a suggéré jeudi que le président Donald Trump abandonne complètement Twitter.

Les tweets de Trump sont de plus en plus qualifiés de «trompeurs» et voient leur engagement réduit par la plateforme alors qu’il continue de tweeter des affirmations inexactes sur l’élection à ses 88 millions d’abonnés.

«Pourquoi fréquentez-vous une grande entreprise de technologie comme celle-ci alors qu’elle continue de montrer un manque de respect pour vous? Le président devrait commencer. Si le président emmène ses partisans et part ailleurs, cette sera une «tempête de tweets» », a déclaré Kilmeade.

Après avoir été souligné que Twitter et Facebook ont ​​un monopole – plus d’argent et plus d’utilisateurs que les plates-formes concurrentes – Kilmeade a répondu: «MySpace était également important à un moment donné.»

Ainsley Earhardt, co-animateur de «Fox & Friends» de Kilmeade, a noté que certains utilisateurs de médias sociaux ont migré vers Parler. Cette plate-forme se concentre sur la liberté d’expression et a vu un certain nombre d’éminents conservateurs migrer ce printemps, mais en juillet, son élan s’était sérieusement ralenti, comme l’a rapporté TheWrap.

Bien que l’utilisation de Twitter par le président soit tristement célèbre, la plate-forme a été plus proactive en étiquetant ses tweets pour désinformation ces derniers mois.

La société a qualifié deux tweets de Trump mercredi de «trompeurs sur une élection», et a poursuivi avec un autre label jeudi. Ces étiquettes viennent après qu’un tweet publié par Trump la nuit des élections a été signalé de la même manière.