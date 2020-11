Brian Austin Green remercie les fans pour leur soutien après le drame Instagram avec Megan Fox

2020-11-05 22:00:06

Brian Austin Green a remercié ses fans pour leur «soutien» après avoir été critiqué par son ex-épouse Megan Fox pour l’avoir fait passer pour une «mère absente».

L’acteur de 48 ans a été critiqué sur les réseaux sociaux par Megan plus tôt cette semaine après avoir publié plusieurs photos de leurs trois fils – Noah, sept ans, Bodhi, six ans et Journey, trois ans – sur Instagram, comme elle l’a dit. a seulement publié leurs photos en ligne pour qu’il puisse paraître comme le «papa éternel et éternellement dévoué de l’année» à ses dépens.

Et mercredi (04.11.20), Brian a apparemment abordé la situation en adressant ses remerciements à tous ceux qui l’ont défendu suite aux commentaires de Megan.

Il a déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram: « Je voulais remercier tous ceux qui sont venus sur ma page et ont soutenu tout. C’est extrêmement gentil et vraiment apprécié. »

Megan a frappé la star de « BH90210 » ce week-end lorsqu’il a partagé des clichés d’Halloween (31.10.20) avec ses enfants, car elle a déclaré qu’elle ne publiait jamais de photos de ses enfants en ligne pour le bien de leur vie privée.

Elle a fulminé: « Pourquoi Journey doit-il être sur cette image? Il n’est pas difficile de les rogner. Ou de choisir des photos dans lesquelles elles ne sont pas.

«J’ai passé un super Halloween avec eux hier, et pourtant je remarque à quel point ils sont absents de mes réseaux sociaux. Je sais que vous aimez vos enfants. Mais je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de les utiliser pour posturer via Instagram.

«Vous êtes tellement enivré de nourrir le récit omniprésent que je suis une mère absente, et vous êtes le père éternel et éternellement dévoué de l’année. Vous les avez la moitié du temps.

« Félicitations, vous êtes vraiment un humain remarquable! Pourquoi avez-vous besoin d’Internet pour vous rappeler ce qui devrait être inépuisablement évident dans la façon dont vos enfants vous aiment? (Sic) »

Peu de temps après que la beauté de 34 ans ait partagé son commentaire, Brian – qui a annoncé en mai de cette année que Megan et lui s’étaient séparés – a supprimé son poste d’origine.

Il a ensuite partagé la même photo, mais avec Journey rogné et a écrit sur le nouveau message: « J’espère que vous avez tous passé un joyeux Halloween !!! »

