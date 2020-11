Brenton Rickard, l’équipe australienne de natation dans les limbes alors que l’audition de la CAS sur un test positif commence, les médailles de bronze en danger

L’Australie pourrait perdre une médaille de natation aux Jeux olympiques de Londres de 2012 dans une affaire de dopage.

Le Tribunal arbitral du sport a tenu une audience lundi en Suisse sur le cas auparavant confidentiel de Brenton Rickard, qui a été testé positif des années après les Jeux de Londres lors d’une réanalyse de son échantillon. Rickard a remporté une médaille de bronze au relais 4×100 mètres quatre nages en tant que membre des manches, mais toute l’équipe, y compris James Magnussen, Christian Sprenger, Hayden Stoeckel, Matt Targett et Tommaso D’Orsogna risque d’être dépouillé de sa récompense olympique.

L’affaire a été révélée pour la première fois la semaine dernière par les médias australiens.

Rickard, triple médaillé olympique, a nagé dans les manches pour l’Australie. Les États-Unis ont remporté l’or avec une équipe qui comprenait Michael Phelps.

Brenton Rickard, d’Australie, participe à l’épreuve 5 du 200 m brasse masculin le jour 4 des Jeux olympiques de Londres 2012 (Getty)

Le TAS a déclaré que l’affaire entre Rickard et le Comité international olympique avait été entendue par liaison vidéo. Le tribunal n’a pas fixé de calendrier pour un verdict.

Les échantillons des Jeux olympiques de 2012 ont été autorisés à être stockés pendant huit ans et testés à nouveau lorsque les laboratoires développent de meilleures méthodes.

Rickard a été testé positif pour le furosémide, un diurétique et un agent masquant qui peut cacher l’utilisation d’autres substances interdites. Aucune trace n’a été détectée dans l’échantillon d’urine de Rickard à l’époque.

Brenton Rickard. (Quentin Jones)

Le CIO a refusé de commenter l’affaire, invoquant des raisons juridiques.

Il n’avait pas encore annoncé les détails de l’affaire, qui est l’un des quelque 60 tests positifs trouvés dans le programme de réanalyse de Londres. La plupart étaient en haltérophilie et en athlétisme, impliquant des athlètes d’Europe de l’Est.

Selon le Sydney Morning Herald, Rickard a déclaré qu’il avait des dossiers sur les «médicaments ménagers qu’il prenait, y compris une multivitamine» qui pourraient être à l’origine du test positif.

« C’est incroyablement frustrant d’être dans une position où je suis innocent mais pris au piège dans ce processus cauchemardesque », a déclaré Rickard au Héraut un jour avant l’audience du TAS.

« Comme je l’ai dit, je n’ai jamais pris de substances interdites et je n’ai jamais pris de drogues en horreur dans le sport. »

Brenton Rickard après avoir remporté une médaille d’argent au 200 m brasse masculin aux Jeux olympiques de Pékin (Tim Clayton)

L’échantillon de Rickard contenait une infime quantité de la substance interdite, qui, selon les médias australiens, provenait d’un médicament en vente libre contaminé.

Parler au Héraut, L’avocat de Rickard, Rebekah Giles, a déclaré qu’il était « invraisemblable que Brenton se dopait » et a critiqué le retard de huit ans rendant leur défense « pratiquement impossible ».

« Il faut remettre en question l’équité de ce processus. Nous avons affaire à un contaminant connu des médicaments en vente libre à une concentration extrêmement faible environ huit ans après que l’échantillon a été donné », a déclaré Giles.

«Équilibrez cela avec la brillante carrière et la réputation d’intégrité de Brenton, plus d’une centaine de tests sans faute sont retournés et sept médailles pour un pays qui a un bilan exceptionnel en matière de lutte contre le dopage.

« Les règles sur la preuve de l’innocence et la sanction sont empilées contre Brenton et ses coéquipiers et ont le potentiel de produire un résultat extrêmement injuste.

«Le cas de Brenton implique un niveau infime d’un diurétique … ce n’est pas une substance améliorant les performances. Étant donné le taux d’excrétion élevé du furosémide, si Brenton l’utilisait comme agent masquant, on s’attendrait généralement à ce que son échantillon montre également la présence. d’une substance améliorant la performance. Ce n’était pas le cas. «

Les règles de responsabilité stricte en matière de dopage signifient que les athlètes risquent d’être disqualifiés et interdits s’ils ne peuvent pas détailler exactement comment une substance interdite est devenue présente dans leur système.

Si l’Australie est disqualifiée, l’équipe britannique de quatrième place pourrait être surclassée pour obtenir des médailles de bronze.

Rickard, qui a maintenant 37 ans, a remporté deux médailles d’argent aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, une au relais 4×100 quatre nages et une autre au 200 brasse.