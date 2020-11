Brendon Goddard admet que le scandale des suppléments d’Essendon a marqué des joueurs à vie

L’ancienne star d’Essendon, Brendon Goddard, a déclaré que plusieurs de ses ex-coéquipiers impliqués dans le scandale des suppléments du club sont « marqués à vie ».

Après 205 matchs à St Kilda, Goddard a rejoint Essendon en tant qu’agent libre à l’été 2012, marchant sans le savoir dans ce qui est devenu l’un des plus grands scandales du sport australien.

34 joueurs d’Essendon, passés et présents, ont été suspendus pendant 12 mois en 2016, mais Goddard s’est demandé pourquoi il a fallu si longtemps pour que l’affaire soit finalisée.

«C’est stupéfiant de revenir en arrière et de penser à ce qui s’est passé à l’époque et à combien de temps cela s’est passé», a-t-il déclaré à SEN.

Brendon Goddard dit au revoir aux fans d’Essendon après avoir disputé son dernier match de l’AFL lors de la 23e journée 2018 (Getty)

«Quand je regarde en arrière, cela a détruit un certain nombre d’hommes.

« Nous connaissons Hirdy (James Hird) et ses luttes, mais il y a des gars qui se battaient à l’époque et cela a probablement eu un effet à long terme sur eux mentalement que nous ne savions probablement pas, parce qu’ils le cachaient. et je ne voulais pas en parler.

« Ne vous inquiétez pas pour le footy club, le footy va rebondir à cause des supporters et de sa riche histoire de succès, mais beaucoup d’individus impliqués ont été marqués à vie. »

Bien qu’il soit entré tête première dans le scandale, Goddard est resté fidèle aux Bombers, disputant 129 autres matchs pour le club avant de prendre sa retraite à la fin de 2018.