Brême se réunit pour préparer un nouveau club de phoques

Le Werder Brême rencontre l’ancienne star du Bayern Arjen Robben dans le cadre de la préparation de la saison. L’équipe de l’entraîneur Florian Kohfeldt joue un match amical contre le club de première division néerlandais FC Groningen, le nouveau club de Robben.

Comme l’équipe de Brême l’a annoncé mercredi, le match aura lieu le 29 août (15 h) à Lohne, en Basse-Saxe.

Dans l’ensemble, le tableau-16. six matchs tests la saison dernière. Le premier adversaire du Werder est Eintracht Braunschweig, promu en deuxième division (9 août, 13 heures). Dans le camp d’entraînement du Zillertal, que Brême occupera du 15 au 25 août, deux rencontres ont lieu: contre le club de première division autrichien Linzer ASK (19 août) et contre le SC Austria Lustenau (24 août).

En outre, il y a d’autres matchs contre les clubs de deuxième division FC St. Pauli (29 août) et Hanovre 96 (5 septembre).

En raison de la pandémie corona, tous les jeux sont fermés au public. Cependant, l’équipe de Brême souhaite suivre les développements des semaines à venir et éventuellement autoriser un nombre limité de téléspectateurs au cours de la préparation.