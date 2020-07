Breathe – Into the Shadows : cette adrénaline pure mérite d’être diffusé sur le grand écran

Amazon Original Series Breathe: Into the Shadows marque les débuts numériques d’Abhishek Bachchan et Nithya Menen, qui seront vus jouer les parents de la fille disparue Siya. Le spectacle devrait sortir le 10 juillet 2020 exclusivement sur Amazon Prime Video. Les créateurs ont déjà créé un bavardage social avec leurs promos et affiches intrigantes de la série à venir et se préparent maintenant pour un grand lancement de bande-annonce. Abhishek Bachchan a partagé la même chose sur Twitter avec la légende: « J’ai reçu un appel parce que nous ne pouvons pas contenir notre enthousiasme pour le lancement de la bande-annonce #BreatheIntoTheShadows demain! Rejoignez-nous en direct à 12 h. Définissez votre rappel maintenant [sic] » J’ai reçu un appel parce que nous ne pouvons pas contenir notre enthousiasme pour le lancement de la bande-annonce #BreatheIntoTheShadows demain! Rejoignez-nous en direct à 12 h. Définissez votre rappel maintenant: https://t.co/[email protected] @BreatheAmazon @TheAmitSadh @MenenNithya @SaiyamiKher @mayankvsharma @vikramix pic.twitter.com/e2ncsNMdDC – Abhishek Bachchan (@juniorbachchan)

30 juin 2020

Avant le lancement de leur bande-annonce le 1er juillet, la distribution vedette composée d’Abhishek Bachchan, Nithya Menen, Amit Sadh, Saiyami Kher, ainsi que du directeur Mayank Sharma et du fondateur et chef de la direction, Abundantia Entertainment, Vikram Malhotra a décidé de rattraper son retard sur un appel vidéo et regardez la bande-annonce de leur prochain spectacle Breathe: Into the Shadows ensemble.

Le casting vedette semblait extrêmement ravi de regarder la bande-annonce ensemble et ne pouvait pas contenir leur enthousiasme pour leurs téléspectateurs de la regarder en direct avec eux demain lors de la première exclusive de YouTube Live. Les stars ont demandé à leurs téléspectateurs et fans de définir un rappel afin qu’ils puissent profiter de regarder la bande-annonce avec le casting star de l’émission. Regardez la bande-annonce exclusivement sur la chaîne YouTube d’Amazon Prime Video le 1er juillet 2020