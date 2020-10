Breakout Stars qui ont remporté des prix cette année

Les distinctions sont une meilleure partie du travail d’un professionnel et c’est une sorte de récompense pour ses efforts et ses performances tout au long de l’année. Cependant, les Oscars ont leur propre réputation en termes de crédibilité, mais les Emmy sont également considérés comme de véritables joyaux et cet automne, la cérémonie de remise des prix a suscité de nombreuses surprises et amusements.

Alors, évadons-nous avec les personnes à bord qui ont mis la main sur la prestigieuse distinction cette année.

Catherine O’Hara

Elle a serré son premier Emmy pour le rôle de Moira Rose dans Schitt ‘Creek car la série avait également sept titres à son nom.

Zendaya est entrée dans l’histoire après être devenue la plus jeune actrice à mettre la main sur le titre. Elle a été récompensée pour son rôle dans Euphoria.

Eugène Levy

Eugene Levey était également sur la liste des gagnants alors qu’il décrochait le meilleur acteur principal dans une série comique.

Source: L’Indian Express

Daniel Levy

Daniel Levy est également arrivé avec style pour remporter le rôle de meilleur second rôle dans une série comique.

Annie Murphy

Annie Murphy reçoit la distinction pour son rôle d’Alexis Rose dans Schitt’s Creek.

Eddie Murphy

Eddie Murphy était également sur le nuage neuf alors qu’il obtenait l’acteur invité dans une série comique.

Jeremy Strong

Jeremy Strong a renforcé l’impact de l’émission Succession en attrapant l’acteur principal dans la série dramatique.

RuPaul

RuPaul en a ajouté un de plus à la liste alors qu’il décrochait l’hôte exceptionnel pour un programme de réalité. Il a battu les goûts de Nicole Byer et Amy Poehler et Nich Offerman.

Regina King

Regina King est reconnue pour son rôle dans Watchmen en tant qu’actrice principale exceptionnelle dans des séries limitées.

Mark Ruffalo

Enfin, le nom que tout le monde voulait entendre, la renommée de Hulk, Mark Ruffalo, a décroché l’acteur principal exceptionnel dans une série limitée. Récemment, il a partagé l’espace d’écran dans I Know This Much is True de HBO.