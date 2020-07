Brawlhalla – Début de l’événement estival canicule

Dans Brawlhalla il fait actuellement encore plus chaud que ça Événement d’été des vagues de chaleur commencé.

Le nouvel événement se déroule jusqu’au 12 août 2020 et donne aux joueurs accès à des skins, des avatars et plus encore. le Événement d’été canicule 2020 apporte le nouveau contenu suivant aux joueurs:

Nouveau contenu pour 2020:

Apparence de l’île Azoth avec deux skins d’arme, disponible pour 140 pièces de mammouth

Apparence de vecteur Hotshot avec deux skins d’armes, disponible pour 140 pièces de mammouth

Couleurs de canicule pour toutes les légendes, disponibles pour 1500 pièces d’or ou 10 pièces de mammouth chacune

Podium de canicule exclusif 2020 avec des animations subtiles, disponible pour 240 pièces Mammoth

Articles récurrents de vague de chaleur

Avatar animé Endless Heatwave, disponible pour 60 pièces de mammouth

Avatar Ice-Koream, disponible pour 6000 pièces d’or

Peaux récurrentes, disponible pour 140 pièces Mammoth et avec 2 skins d’arme chacune

Papa fessée Isaiah (livré avec un canon de grill animé avec des steaks)

Thor sur la rive

Atlantischer Orion

Wipeout Nix

Hundstage-Mordex

Poolparty Diana

Croix de la guerre de l’eau

Brawlhalla est actuellement disponible sur consoles et PC et suivra le 6 août pour les systèmes mobiles tels qu’Android et iPhone 12.