‘Braven’ est un film d’action B où le bûcheron de Jason Momoa combat les trafiquants de drogue – / Film

Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l'équipe / Film partage ce qu'elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.

Le film: Braven



Où vous pouvez le diffuser: Amazon Prime Video

The Pitch: Après son bref passage sur Le Trône de Fer et avant de devenir une grande star de cinéma avec Aquaman, Jason Momoa a travaillé. Il a beaucoup travaillé. Et l’un des projets sur lesquels il a travaillé était Braven, un film d’action à petit budget sur un bûcheron assiégé dans sa cabine isolée par une équipe de trafiquants de drogue meurtriers. Il a à peine eu une sortie en salles, mais ça va. C’est le genre de b-film divertissant qui se développe sur la vidéo domestique. Ou plutôt le streaming.

Pourquoi est-il essentiel de regarder: Parce que Jason Momoa joue un bûcheron nommé Joe Braven qui tue un tas de trafiquants de drogue diaboliques qui osent menacer sa famille. De quoi d’autres avez-vous besoin?

Ah ok. Vous en avez besoin d’un peu plus. Je l’ai. Braven parle de Joe Braven (Momoa), un père de famille en col bleu dont la femme donne des cours de tir à l’arc, dont la fille est un jeune moppet précoce et dont le père (le grand Stephen Lang) est un SOB chaleureux et dur qui perd lentement la tête à la démence . Joe décide d’emmener son cher vieux papa dans leur cabine isolée pour lui parler de leurs options lorsqu’un tas de durs armés de fusils se présentent. Ils ont caché toute une tonne de drogue dans la cabine (ne sachant pas que les Bravens reviendraient si tôt) et ils veulent que leur produit revienne et n’ont pas l’intention de laisser de témoins.

Naturellement, les Bravens (armés d’un fusil de chasse, d’un arc et d’une flèche, et d’une remise à outils remplie d’objets pointus) ne se contentent pas de se retourner et de mourir.

Si vous avez besoin que vos films d’action soient grands, brillants et pleins d’action repoussant les limites, Braven ne fera pas grand chose pour vous. Mais si vous êtes tout au sujet des films qui semblent que Steven Seagal aurait joué dans eux au début des années 90, Braven va gratter une démangeaison très spécifique. Le film se penche à sa petite échelle, transformant chaque combat en lutte pour la survie et rendant chaque homme de main difficile à tuer. Momoa se montre plus qu’adepte du truc du héros d’action, réussissant à avoir fière allure alors qu’il abat les méchants tout en n’ayant pas honte de paraître fragile devant la caméra, alors que Joe Braven recueille toutes sortes de blessures et se fait vraiment battre pour chier au fil du film sur. C’est le genre de grâce masochiste qui fonctionne si bien pour Indiana Jones, John Wick et John McClane, et bien que le film de Joe Braven ne soit pas aussi bon que le leur, il est facile d’admirer l’effort.

Braven est le genre de film où vous pouvez clairement dire que c’est un cascadeur qui conduit ce VTT et non Jason Momoa, mais peu vous importe parce que le réalisateur Lin Oeding choisit de filmer cette poursuite de manière cohérente. Braven est le genre de film où vous pouvez pardonner le méchant principal unidimensionnel parce que Garret Dillahunt passe clairement un bon moment à se plonger dans ce paysage. Braven est le genre de film qui nomme son personnage principal Joe putain de Braven, puis traite le tout complètement au sérieux. Braven est le genre de film qui génère des crédits à 90 minutes sans ressentir le besoin de perdre son temps.

Salut à tous Braven.

