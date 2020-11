Brave WAC est soumis au Dinamo Zagreb

Le WAC a concédé sa première défaite lors du troisième match de la Ligue Europa. Les Carinthiens ont dû admettre la défaite du nouveau leader du Dinamo Zagreb à seulement 0: 1 (0: 0) dans le duel entre deux équipes fragilisées en raison de nombreux cas de coronavirus dans le stade Maksimir jeudi soir. « Joker » Iyayi Atiemwen a marqué le seul but à la 76e minute. Les invités étaient longtemps en infériorité numérique après un carton jaune-rouge pour Matthäus Taferner (45./Foul).

Avec cinq points, les Croates ont dépassé le WAC (4), qui avait chuté à la deuxième place. Feyenoord Rotterdam est à égalité de points avec l’équipe de l’entraîneur-chef Ferdinand Feldhofer après une victoire 3-1 contre le CSKA Moscou. Les Russes n’ont marqué que deux points. Le 26 novembre, le WAC de Klagenfurt contre Zagreb aura la chance de se venger. De nombreux joueurs pourraient être de nouveau là qui manquaient encore au « match aller » en raison de tests corona positifs.

Les deux entraîneurs ont demandé des compétences d’improvisation. Il manquait neuf forces aux Croates, dont le gardien Dominik Livakovic (12,5 millions) et l’attaquant Bruno Petkovic (11 millions), les deux joueurs ayant la valeur marchande la plus élevée de l’équipe.

En plus du capitaine et meneur de jeu Michael Liendl avec Nemanja Rnic, Mario Leitgeb et Jonathan Scherzer, les Carinthiens n’ont pas fait le déplacement à Zagreb. Pour certains acteurs, cela se faisait en voiture, de sorte que, selon Feldhofer, ils pouvaient garder suffisamment de distance.

Cela a clairement eu un impact sur le jeu. Après une minute de deuil pour les victimes de l’attentat terroriste de Vienne lundi et le regretté ancien joueur du Dinamo Slaven Zambata, il y a eu des combats superficiels sur le terrain.

De nombreuses mauvaises passes ont pu être vues, les moments forts ludiques des deux côtés étant l’exception absolue. L’équipe locale a été un peu plus active et dangereuse au moins deux fois en première période. Mario Gavranovic, magnifiquement dégagé, tirait clairement dessus à douze mètres (19e) et Mislav Orsic (26e) n’avait pas non plus réglé correctement sa visière.

Le WAC a concédé des buts tardifs – Taferner s’est envolé du terrain

Avec les Wolfsbergers, menés par le capitaine suppléant Christopher Wernitznig, rien ne pourrait avancer sans Liendl, qui manquait dans tous les coins et recoins. Peu de temps avant le coup de sifflet, ils se sont affaiblis, Taferner a dû quitter le terrain prématurément en raison d’un jeu déloyal répété.

Amener le 0-0 au fil du temps était donc la priorité absolue. Par conséquent, en affrontant Stefan Peric, l’attaquant Dario Joveljic est également passé à une chaîne de cinq hommes. Il a fait un très bon travail, était très compact et a conduit pendant longtemps les hôtes, qui n’avaient pas d’idées pendant longtemps, au désespoir.

En fin de compte, cependant, deux imprudences étaient encore trop. Tout d’abord, Alexander Kofler a pu parer une tête d’Ademi (74e), mais deux minutes plus tard, le gardien était impuissant la veille de son 34e anniversaire. Atiemwen, qui avait récemment été remplacé, a pris le ballon avec sa poitrine dans la surface de réparation et a tiré, Kofler était sur du bout des doigts, mais ne pouvait plus parer.

L’équilibre n’était plus possible. En plus de la défaite, il était également amer que le joueur offensif Cheikhou Dieng ait dû quitter le terrain blessé peu après la pause.

Dinamo Zagreb – WAC: Les voix

Ferdinand Feldhofer (formateur WAC): « C’était difficile pour les deux camps, la préparation était tout aussi inhabituelle en raison des cas de coronavirus. Le résultat a été un match avec peu d’opportunités et pas très attrayant. Tactiquement, nous l’avons bien résolu après l’exclusion et avons tout défendu jusqu’au but. Au final, nous avons pu mais malheureusement, n’emportez rien avec vous et êtes donc déçus. «

Alen Peternac (Dinamo-Zagreb-Co-Trainer): « Nous savions que le WAC jouerait de manière agressive et nous voulions jouer un match de football rapide avec un ou deux contacts nous-mêmes. Mais nous avons été beaucoup trop indécis en attaque. Le carton rouge nous a beaucoup aidés, nous avons continué à jouer avec un arrière trois en seconde période, étaient encore plus offensifs et ont été récompensés par la victoire à la fin. «

Ligue Europa: Le tableau du Groupe K