Brandon Lewis dit que le projet est «  controversé, difficile, mais la bonne chose à faire  »

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a évoqué la possibilité de construire un pont entre l’Irlande du Nord et l’Écosse, affirmant que les grands projets d’infrastructure sont souvent controversés et difficiles, «mais qu’ils sont la bonne chose à faire» .Boris Johnson devrait annoncer un étude de faisabilité pour un pont entre l’Irlande du Nord et l’Écosse, ce que les experts ont méprisé.Le Premier ministre est en Écosse pour un voyage visant à contrer le sentiment nationaliste croissant et a promis un financement supplémentaire pour les Orcades, les Shetland et les îles occidentales. Une lettre d’information politique a coupé le bruit « Très clair sur son enthousiasme pour les ponts » Le secrétaire de l’Irlande du Nord Brandon Lewis parle à Sky News (Photo: Sky News) M. Lewis a déclaré à Sky News: « En ce qui concerne le pont, le Premier ministre a toujours été très clair à propos de son enthousiasme pour les ponts, de sa détermination à fournir une infrastructure améliorée et encore une fois pendant le coronavirus, nous avons vu l’importance de la connectivité pour l’ensemble de la Royaume-Uni. « Nous avons investi des fonds supplémentaires pour soutenir les ferries et les compagnies aériennes pour pouvoir continuer à maintenir la connectivité de l’Irlande du Nord avec le reste du Royaume-Uni, vitale pour les affaires et pour l’approvisionnement en marchandises. » Donc, plus de connectivité, c’est bien pour le Royaume-Uni dans son ensemble et c’est bon pour l’économie et il peut créer des emplois, donc je pense qu’il est tout à fait juste que nous travaillions pour examiner la faisabilité, la viabilité et comment cela peut fonctionner et ce serait un projet passionnant. «Les grands projets d’infrastructure à travers l’histoire ont parfois été controversés, difficiles, mais ils sont la bonne chose à faire.» Le M25 n’était pas une chose simple mais personne ne pourrait imaginer la vie sans lui à Londres maintenant, donc je pense que c’est la bonne chose à faire et cela pourrait être fantastique pour la connectivité. »Le pont, qui pourrait traverser un tronçon de 28 milles entre Larne et Portpatrick, a fait l’objet de critiques des deux côtés de la mer d’Irlande, des critiques indiquant qu’il devrait traverser une décharge de munitions et en disant l’argent pourrait être mieux dépensé ailleurs. « Je pense que c’est bon pour l’ensemble de notre économie » Boris Johnson est comparé à Nicola Sturgeon (Photo: PA) Il a ajouté qu’il pensait qu’il était juste de faire: « Le travail de regarder comment nous peut livrer un pont, exactement où il irait et comment il fonctionnerait Je pense que c’est une bonne chose, pas seulement pour l’Écosse et l’Irlande du Nord, mais comme vous le dites pour la connectivité, je pense que c’est bon pour l’ensemble de notre économie. »Nicola Sturgeon a salué la visite du Premier ministre en Écosse, affirmant que sa présence au nord de la frontière met en évidence l’un des «arguments clés» pour l’indépendance.M. Johnson a déclaré avant son voyage au nord que la crise des coronavirus a montré la «puissance pure» du Royaume-Uni, avec près de 900000 travailleurs en Écosse bénéficiant de l’aide du gouvernement britannique, mais Mme Sturgeon a répliqué, en tweetant que sa présence montrait comment l’Écosse avait «son avenir décidé par des politiciens pour lesquels nous n’avons pas voté, nous emmenant dans une voie que nous n’avons pas choisie» .Elle a dit: «Je salue le PM t o L’Écosse aujourd’hui. L’un des principaux arguments en faveur de l’indépendance est la capacité de l’Écosse à prendre nos propres décisions, plutôt que de laisser notre avenir décidé par des politiciens pour lesquels nous n’avons pas voté, nous emmenant sur une voie que nous n’avons pas choisie. Sa présence le souligne. »M. Johnson, qui est en Écosse avant son premier anniversaire en tant que Premier ministre vendredi, n’a pas l’intention de rencontrer le Premier ministre écossais. Au lieu de cela, Downing Street a déclaré que lors de sa visite – sa première à Ecosse depuis les élections générales de décembre – le Premier ministre rencontrera les entreprises touchées par la pandémie, ceux qui travaillent dans l’énergie verte et le personnel militaire pour les remercier de leurs efforts dans la réponse au coronavirus.Il a également promis 50 millions de livres sterling pour Orkney, Shetland et les îles occidentales pour développer l’économie des îles dans le cadre d’un accord de croissance – avec le gouvernement écossais investissant le même montant, portant le montant total de liquidités pour les îles à 100 millions de livres sterling.Appel à l’indépendance Premier ministre Nicola Sturgeon ( Photo: Jeff J Mitchell / PA Wire) Avant la visite, le Premier ministre a déclaré: «Lorsque je me suis tenu sur les marches de Downing Street il y a un an, je me suis engagé à être Premier ministre dans tous les coins du Royaume-Uni. Que vous soyez d’East Kilbride ou de Dumfries, de Motherwell ou de Paisley, j’ai promis de monter de niveau à travers la Grande-Bretagne et de combler le manque d’opportunités. «Les six derniers mois ont montré exactement pourquoi le lien historique et sincère qui unit les quatre nations de notre pays est si importante et la puissance de notre Union a été prouvée une fois de plus. »La visite du Premier ministre fait suite à une vague de soutien à l’indépendance de l’Écosse ces derniers mois, selon les sondages, avec deux sondages Panelbase rapportant que 54% des répondants aimeraient voir l’Écosse séparée du Royaume-Uni.Les mêmes sondages prévoyaient que le SNP remporterait la majorité des sièges au Parlement écossais lors des élections de l’année prochaine.Puis le Premier ministre David Cameron a accepté d’organiser le vote pour l’indépendance en 2014 après que le SNP ait remporté la majorité à Holyrood en l’élection de 2011, mais M. Johnson a exclu à plusieurs reprises un autre référendum. Reportage supplémentaire de la Press Association.

