Brand New Cherry Flavor : Y aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Brand New Cherry Flavor de Netflix est une série d’horreur époustouflante qui suit Lisa dans un terrier de lapin infusé de drogue et de magie noire. Basée sur le roman du même nom de Todd Grimson, le personnage central de la série est un réalisateur en herbe qui se lance dans un plan de vengeance occulte lorsqu’un producteur hollywoodien louche vole son court métrage. La câpre surréaliste qui en résulte est pour le moins captivante et a suscité des éloges pour son approche non conventionnelle et son casting convaincant.

Une création de Nick Antosca et Lenore Zion, la saison d’ouverture de l’émission se termine sur une note relativement calme mais avec des graines claires plantées pour une saison de suivi potentiellement explosive. Alors, verrons-nous plus d’épisodes à l’avenir ? Voici tout ce que nous savons sur la saison 2 de Brand New Cherry Flavor.

Date de sortie de la nouvelle saison 2 de Brand New Cherry Flavor

La saison 1 de Brand New Cherry Flavor a été diffusée dans son intégralité le 13 août 2021 sur Netflix. Il contient 8 épisodes, chacun d’une durée comprise entre 40 et 50 minutes.

En ce qui concerne la saison 2, il n’y a eu aucune annonce officielle concernant le renouvellement de la série. Malheureusement, comme la série est présentée comme une mini-série, il y a de fortes chances qu’une seule saison soit tout ce que nous obtenons. Bien sûr, il existe des séries limitées qui sont parfois prolongées pour d’autres saisons. Cependant, jusqu’à présent, rien n’indique que ce soit le cas avec Brand New Cherry Flavor. Même les mini-séries très populaires comme Le jeu de la dame n’ont pas (encore) vu de renouvellement, il y a donc probablement de nombreux obstacles à surmonter pour le spectacle d’horreur époustouflant pour un renouvellement potentiel.

Brand New Cherry Flavor - Mini-série | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

L’histoire, bien que semée de fils qui peuvent être repris et tissés dans une intrigue convaincante pour les saisons à venir, se termine également sur une note déterminante avec le personnage central abandonnant son projet et retournant dans son pays d’origine. Par conséquent, il y a un certain air de finalité dans l’épisode final et une absence notable d’un cliffhanger tendu qui caractérise les finales de la saison de nombreuses séries qui s’attendent (ou espèrent) à être renouvelées.

Le scénario de la saison inaugurale de Brand New Cherry Flavor épuise également essentiellement l’histoire de son matériel source (livre éponyme), qui laisse de nouveau entendre qu’il n’y a qu’une seule saison de la série. Depuis que Todd Grimson a écrit quelques autres romans, dont “Stainless: A Modern Romance”, qui, comme “Brand New Cherry Flavor”, est également basé à Los Angeles, nous pourrions voir plus d’adaptations de son travail à l’avenir. Cependant, ce sera probablement sous un titre différent. Compte tenu des facteurs susmentionnés, il est peu probable que la saison 2 de “Brand New Cherry Flavor” soit réalisée.

Brand New Cherry Flavor Saison 2 Casting

L’histoire est centrée sur Lisa Nova (Rosa Salazar), qui se fait voler son court métrage par Lou Burke (Eric Lange). Elle emploie l’aide de la sorcière occulte et mangeuse de chats Boro (Catherine Keener) et tue le fils de Lou, Jonathan (Daniel Doheny). L’actrice principale vengeresse de Lisa qui s’arrache le globe oculaire est Mary Gray (Siena Werber), tandis que le zombie principal vu traquer Lisa dans l’épisode d’ouverture de la série, puis tout au long de l’histoire en tant que serviteur de Boro est Pierre (Mark Acheson).

Les autres personnages secondaires sont l’ami de Lisa, Code (Manny Jacinto) et sa petite amie Christine Woods (Hannah Levien), Joe (Darcy Laurie), Jules (Jayson Blair) et Alvin (Patrick Fischler). La malheureuse flamme de Lisa qui est décapitée est Roy (Jeff Ward). Au cas où la saison 2 serait réalisée, la plupart de ces acteurs, à l’exception des personnages de Ward et Keener, Roy et Boro, reprendront probablement leurs rôles. Il y a aussi une chance que les créateurs enrôlent un tout nouveau casting dans la potentielle saison 2.

Nouvelle intrigue de la saison 2 de Brand New Cherry Flavor

La saison 1 suit Lisa alors qu’elle plonge dans un complot occulte de vengeance induite par la drogue contre le riche producteur hollywoodien Lou Burke qui vole son court métrage. Dans le but de récupérer les droits de réalisation de son film, Lisa et son complice occulte Boro parviennent à semer le chaos dans la vie de Lou, mais la réalisatrice en herbe trouve bientôt sa propre vie perturbée par des événements étranges. Quand elle essaie de rompre avec Boro, il est révélé que l’ancien être occulte utilise Lisa à ses propres fins et prévoit d’habiter son corps.

La première saison de Brand New Cherry Flavour se termine avec l’ami fidèle de Lisa, avec beaucoup d’autres, mourant et Boro sautant dans le corps de Mary, l’actrice qui joue le rôle principal dans le court métrage de Lisa. Dans les derniers instants, Lisa elle-même abandonne son projet malgré l’arrivée d’un nouveau producteur, bien décidé à l’aider. Au lieu de cela, elle quitte LA et retourne chez elle au Brésil.

Dans une potentielle saison 2, nous pourrions voir Lisa se réconcilier avec le pouvoir du Jaguar blanc, qu’elle aurait canalisé. De plus, elle pourrait peut-être en savoir plus sur sa mystérieuse mère, qui apparaît comme une entité sans visage dans la première saison. Nous pourrions également voir Boro, dans son nouveau corps, se lancer dans un autre schéma de pouvoir et de chaos. Une ramification divertissante serait l’ancienne sorcière et la vengeresse Lou (maintenant aveugle), unissant leurs forces pour traquer Lisa ensemble. Il est également possible que la saison 2 potentielle explore un scénario complètement différent.