La fin de Brand New Cherry Flavor expliquée : Lisa est-elle morte ou vivante ? Lou et Roy sont-ils morts ?

Brand New Cherry Flavor mélange la satire, l’horreur et les chatons pour offrir une saison d’ouverture vraiment surréaliste. La mini-série est basée sur le roman du même nom de Todd Grimson et suit Lisa Nova, une réalisatrice en herbe, alors qu’elle descend un terrier de magie noire dans le but d’avoir la chance de réaliser son premier long métrage. Le spectacle est sans vergogne tordu, et entre quelques scènes vraiment dérangeantes qui incluent Lisa régurgitant des chatons, il parvient également à faire quelques coups comiques à l’élite prétentieuse d’Hollywood. Il y a beaucoup à déballer dans la saison de cette série infusée de magie noire, alors passons directement à la fin de Brand New Cherry Flavor.

Attention spoilers dans la suite de l’article

Récap de Brand New Cherry Flavor

La saison s’ouvre avec Lisa Nova qui contacte son ami Code depuis la banlieue de Los Angeles. Elle a rendez-vous avec le producteur de films primé Lou Burke, qui l’a convoquée après avoir vu son court-métrage “Lucy’s Eye”. Lou est impressionné par le travail de Lisa et accepte finalement de produire une version long métrage de son court métrage “thriller paranoïaque” avec elle comme réalisatrice. Il lui sert de mentor et l’emmène même à quelques événements prestigieux pour présenter son projet à d’autres producteurs potentiels.

Cependant, lors d’un de ces événements, Lisa rencontre une femme mystérieuse nommée Boro, qui l’informe que Lou l’utilise. Assez rapidement, les véritables intentions de Lou commencent à apparaître, et après que Lisa ait repoussé ses avances à plusieurs reprises, il la trompe de son film et lui assigne un autre réalisateur. Ainsi commence la rivalité globale entre Lou et Lisa. Dans un accès de rage, Lisa traque Boro et accepte son offre d’aider Lisa à blesser Lou.

Boro, qui se révèle lentement être extrêmement compétent dans l’occultisme, oblige alors le réalisateur en colère et rejeté à consommer une variété de potions à travers lesquelles elle met Lou sous un charme. Elle prend le paiement de Lisa sous forme de chatons, que notre héroïne régurgite régulièrement, pour ensuite faire ramasser les minuscules créatures par la sorcière (Boro). Alors que la vie de Lou devient incontrôlable et commence à s’effondrer, Lisa trouve sa propre vie brisée par des événements étranges, y compris le pompeux nouveau réalisateur recrue de son film explosant en flammes.

Elle se rend vite compte qu’elle doit rompre les liens avec Boro, qui semble avoir son propre agenda et ne libère pas Lisa de son sort. Alors que l’héroïne continue d’éjecter des chatons, Lou se rend également compte que son malheur est lié à Lisa et engage deux hommes pour la tuer. Cependant, lorsque Lisa tue l’un d’entre eux, cela déclenche une chaîne de meurtres entraînant la mort de son propre ami fidèle, Code. Entre cette agitation, pour en savoir plus sur Lisa, Lou retrouve l’actrice principale de son court métrage et découvre qu’elle (Mary) s’est arrachée l’œil pour le point culminant, que Lisa a filmé et utilisé dans son film.

Fin de Brand New Cherry Flavor : Lisa est-elle morte ou vivante ? Que devient son film ?

La rivalité de Lisa avec Lou atteint un point de rupture lorsque cette dernière découvre qu’elle est responsable de la mort de son fils et de sa transformation en zombie. Les deux menacent de tuer l’autre, et dans une tentative d’organiser une cérémonie occulte décrite par Boro, Lisa lèche un crapaud venimeux. Cependant, elle est alors forcée de subir tout le rituel et s’approche de la créature qui la hante depuis qu’elle est tombée sous les effets du sortilège de Boro. Lisa se rend compte que l’entité est sa mère de longue date, qui lui dit que Boro l’utilise pour reprendre des forces. Cela lui dit aussi où se cache Lou.

Lisa affronte Boro mais parvient à peine à s’échapper avec sa vie. Elle se dirige ensuite vers la maison de Lou, dans l’intention de le tuer, mais a plutôt pitié de lui et aide à retirer un ver de son œil. La finale surréaliste commence à se terminer avec Alvin, un autre riche producteur hollywoodien, offrant à Lisa la chance de réaliser le remake du long métrage de son film tandis que Lou est sans défense à l’hôpital. On voit aussi l’actrice du film de Lisa, Mary, être prise sous l’aile de Boro et accepter de devenir son assistante. La saison se termine lorsque Lisa prend un vol aller simple vers le Brésil et dit à la femme au guichet qu’elle rentre chez elle.

Il semble donc que Lisa survit à ses multiples affrontements avec la mort, notamment en se faisant fracturer le crâne par James (le tueur à gages engagé par Lou), en léchant un crapaud venimeux et enfin en se faisant tirer dessus par l’oncle de James. Dans les trois situations, elle est sauvée par Boro. Cependant, lorsque la sorcière tire une balle du poumon de Lisa dans le troisième cas, le réalisateur en herbe se rend compte que Boro ne la sauve que pour qu’elle puisse continuer à utiliser son corps pour en tirer de la force.

Son film, pour lequel Lisa s’est d’abord engagée sur la voie de la vengeance, obtient finalement le feu vert du riche producteur Alvin qui la rassure sur le fait qu’elle sera autorisée à le réaliser. Cependant, nous voyons pour la dernière fois Lisa abandonner les bobines de son court métrage “Lucy’s Eye” sur le lit de son appartement de LA après avoir fantôme Alvin et quitté le pays pour rentrer chez elle au Brésil. Par conséquent, même s’il y a encore une chance qu’Alvin ou un autre producteur finisse par trouver son film remarquable et en fasse une version long métrage, Lisa semble avoir clairement indiqué qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec ça.

Lisa a abandonné son film, qu’elle a souvent qualifié de seule chose valable qu’elle avait, peut être attribuée à plusieurs raisons. Au moment où elle obtient enfin le feu vert d’Alvin, Lisa se rend compte que de nombreuses personnes sont mortes en cours de route dans ses efforts pour reprendre le contrôle de son film. Cela inclut son ami Code, sa petite amie et le fils de Lou, Jonathan.

Son actrice Mary reproche également à Lisa d’avoir utilisé son automutilation tragique pour donner au film sa fin capitale. Par conséquent, il semble que Lisa se rende finalement compte qu’elle a détruit trop de vies en poursuivant son film et décide de l’abandonner. La façon dont Alvin continue de laisser entendre qu’il sera son nouveau «maître» une fois qu’il deviendra officiellement le producteur de son film semble également sonner l’alarme dans la tête de Lisa. Bien qu’elle ne le dise pas, il lui rappelle peut-être ce qui s’est passé la dernière fois qu’un producteur hollywoodien (Lou) a promis de l’aider à financer son projet.

Qui est Boro ?

Boro est la sorcière qui prétend d’abord aider Lisa à se venger du producteur Lou pour avoir volé le film de Lisa. Cependant, il devient vite clair que Boro a son propre agenda car elle refuse de libérer Lisa du sort. Nous découvrons que la femme que nous connaissons sous le nom de Boro était initialement une femme nommée Jennifer, qui avait un mari et deux enfants. Cependant, le corps de Jennifer a été repris par une entité qui a sauté de corps en corps pendant des centaines d’années (900 pour être exact).

D’après ce que Boro dit à Lisa, c’était un homme qui a obtenu des pouvoirs spéciaux après s’être accouplé avec le jaguar blanc il y a environ 900 ans, mais qui a ensuite trahi l’animal spirituel. Les pouvoirs ont permis à Boro de sauter de corps physique en corps physique, supprimant les personnalités originales qui les habitaient. C’est pourquoi nous voyons Boro supprimer impitoyablement les souvenirs des membres de la famille de Jennifer lorsque Lisa essaie de la confronter en présentant Boro au mari de Jennifer. Il est également révélé que le Jaguar blanc poursuit toujours Boro pour venger l’ancienne trahison.

Qu’est-ce qu’il se passe avec les chatons ?

Boro fait payer à Lisa ses services occultes chez les chatons. Ces chatons sont atrocement éjectés de la bouche de Lisa, apparemment à la demande de Boro. La sorcière est perpétuellement entourée de chats. Il est révélé plus tard que Boro consomme le sang des félins et utilise leurs cadavres pour se fabriquer des pantoufles moelleuses. Finalement, l’entité révélée être la mère de Lisa explique que Boro utilise les chatons que Lisa éjecte pour absorber son énergie, ce qui explique pourquoi la sorcière boit leur sang. La dernière fois que Boro essaie de faire régurgiter un chaton par Lisa, notre héroïne l’avale en retour, privant ainsi Boro de son élixir de force.

Qu’arrive-t-il à Boro et Mary?

L’actrice borgne du court métrage de Lisa qui s’est crevé l’œil sous les effets du Peyotl (un hallucinogène) devient une adepte volontaire de Boro. Après avoir tenté de se venger de Lisa pour son utilisation abusive de la scène horrible d’extraction des yeux pour la fin de son film, Mary propose son propre corps pour que Boro prenne le relais. Par conséquent, à la fin, nous voyons Boro s’emparer du corps de Mary, poussant la personnalité de la jeune actrice dans un coin obscur de son esprit. Jennifer reprend alors le contrôle du corps que Boro a contrôlé pendant une décennie et se réveille comme si elle était dans un long coma, sans savoir où elle se trouve ni comment elle y est arrivée.

Lou est-il mort ?

Bien que Lisa ait promis de tuer Lou pour tout ce qu’il lui a fait (voler son film, essayer de la faire tuer et être soupçonnée d’avoir tué son ami Code), à ​​la fin, elle ne va pas de l’avant. Lorsque Lou lui dit à quel point il s’est senti rabaissé lorsqu’elle l’a repoussé, elle se rend compte à quel point l’homme est mesquin et décide de ne pas le tuer. Elle aide également à retirer un ver extraordinairement long de son œil (qu’elle l’avait amené à ingérer dans un épisode précédent). L’extraction laisse Lou complètement aveugle, c’est ainsi que nous le voyons pour la dernière fois.

Roy est-il mort ?

Le jeune acteur prometteur Roy, qui continue de se laisser entraîner dans les plans mortels de Lisa malgré ses tentatives de se détacher, rencontre une fin vraiment horrible. Peu de temps après avoir remporté un Golden Globe Award, dont il rêvait depuis longtemps, il se fait décapiter brutalement par les sbires zombies de Boro. Par conséquent, l’acteur meurt tragiquement et est vu pour la dernière fois en train d’être mangé par les zombies.