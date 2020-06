Branagh n’est pas sûr de son statut de «principe»

La signature du travail de Christopher Nolan au-delà des images nettes et nettes et des partitions en plein essor est son approche de la boîte à puzzle comme structure et histoire. Nolan aime jouer avec les notions de temps et de réalité, mais de manière cohérente et précise.

Son prochain thriller d’espionnage international «Tenet» semble être Nolan qui prend cela encore plus haut, s’en tenant à son style au point qu’il est surprenant qu’il n’ait pas nommé le film «Inversion» juste pour se donner un quatrième film avec un seul titre du mot commençant par ‘In’.

Le film est forcément un scratcher de tête, avec des co-stars comme Robert Pattinson et John David Washington disant qu’ils l’ont compris à la lecture du script mais cela leur a pris beaucoup de temps pour le traiter complètement et même maintenant, ils restent incertains sur certaines choses .

Dans une nouvelle interview avec Total Film récemment, l’acteur Kenneth Branagh admet qu’il n’est pas tout à fait sûr s’il est le méchant du film même si la bande-annonce récente semble le peindre comme tel:

« Compte tenu de la nature de cela, alors que Chris réinvente dans une certaine mesure la roue ici, beaucoup de gens commencent à s’engager avec le personnage de John David Washington des deux manières attendues … alors vous pourriez vous attendre à ce que je sois un antagoniste … mais ensuite [the story] ne suit pas tout à fait ce à quoi vous pouvez vous attendre au fil de l’histoire. Je vous moque pas, j’ai lu ce scénario plus de fois que je n’ai jamais lu d’autre chose sur laquelle j’ai jamais travaillé. C’était comme faire le jeu de mots croisés du Times tous les jours, j’imagine. Sauf que le film et le scénario ne vous attendaient pas, ni n’avaient besoin de vous, pour être un expert. Dans le jeu de celui-ci, et dans les scènes, il continue de tourner, ou de jouer en avant et en arrière, nos attentes de ce que devrait être le personnage. Donc mes conversations avec [Nolan] à propos de mon personnage étaient constants, car l’évolution du personnage n’était pas définie. Ce fut une série de surprises constantes »

Branagh joue un personnage russe dans le film qui semble être un homme d’affaires puissant ou une figure du crime organisé – mais on ne sait pas qui. Le peu que l’on sait sur le film implique des tentatives pour empêcher le monde de sombrer dans la guerre et le chaos à l’aide de la technologie permettant une inversion temporelle dans des poches limitées – inversant efficacement la causalité pour que l’effet précède la cause.

Le film reste sur la bonne voie pour une sortie en salles le 17 juillet.