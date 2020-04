Brady de West Ham dit que 300 personnes sont encore nécessaires aux matchs de l’EPL sans fans

LONDRES – Au moins 300 personnes seront nécessaires dans les stades de Premier League même si les matchs se jouent sans supporters lorsque la saison interrompue par le coronavirus peut reprendre, selon un cadre de West Ham.

Les 20 clubs de l’EPL ont tenu une conférence téléphonique vendredi lorsque la ligue a déclaré qu’ils étaient d’accord sur le fait que l’objectif restait de terminer la saison, les équipes ayant jusqu’à 10 matchs chacune.

La ligue peut redémarrer au plus tôt en juin, la Grande-Bretagne étant bloquée jusqu’au moins la première semaine de mai.

« Les policiers devront être présents aux matchs même s’ils sont à huis clos, car certains supporters se rendront au stade, même s’ils ne peuvent pas venir regarder », a écrit Karren Brady, vice-président de West Ham, dans sa chronique des éditions de samedi. Le journal Sun. «Mais la police voudra s’assurer que la participation à des matches n’épuise pas les ressources d’autres questions.

«Tout le monde au stade – et même à huis clos, c’est environ 300 à 500 personnes – y compris la sécurité, le personnel, les médecins, les joueurs, les arbitres et les médias, devront subir des contrôles de température, remplir des questionnaires de santé et observer une distanciation sociale. Tout cela est gérable mais qu’en est-il si un joueur se blesse, où l’enverrons-nous? Ça ne peut pas être dans un hôpital du NHS qui est déjà sous pression… alors quoi? »

Brady ne sait pas combien de temps il faudra aux joueurs pour retrouver la forme physique.

« Les joueurs auront pu conserver une certaine forme physique à la maison, mais si les règles de distanciation sociale sont toujours en place, l’entraînement physique par match ne sera pas autorisé », a écrit Brady. « Vous ne pouvez pas vous attaquer à deux mètres de distance. Alors, à quel point les joueurs seront-ils en forme si la saison commence, comme nous l’espérons tous, d’ici la mi-juin? »

West Ham est 16e dans le tableau des 20 équipes et hors de la zone de relégation à la différence de buts