Brad Pitt reviendra-t-il pour avoir combattu des zombies dans la seconde guerre mondiale? découvrez ici plus ici !!

Quand on entend des zombies! notre instinct est toujours en alerte! Que devrions nous faire? Comment allons-nous survivre?. Et le danger constant de se transformer en ces cadavres vivants et de s’accrocher au bord de la survie est celui des films d’apocalypse. Où la survie importe et rien d’autre et s’adapter à une vie où la civilisation normale est éteinte et le désir de vivre est ce qui la rend agréable. Et avec la pandémie dans le monde où nous restons chez nous. Similaire à l’épidémie de COVID-19. Et peut être un excellent film sur lequel se gaver. World War Z est l’un des films qui partagent l’atmosphère d’apocalypse avec en vedette nul autre que Brad Pitt qui est célèbre pour sa beauté et ses superbes talents d’acteur. Dans cet esprit, plongeons-nous dans les détails de la seconde guerre mondiale z 2.

Le cadre de la Seconde Guerre mondiale.

Le film se déroule dans la fiction de Philadelphie où Gerry Lane (Brad Pitt) est pris dans la soudaine épidémie de virus. Où cela transforme les gens en cadavre vivant zombie AKA. Assurant la sécurité de sa famille, il fait appel à Thierry Umutoni. Son ami pour les extraire du navire de la marine américaine à North Atlantica. Ensemble, ils enquêtent sur l’épidémie soudaine de zombies et guérissent l’humanité.

Le casting de World War Z.

La distribution du film n’a pas encore été confirmée, mais si le film reçoit une annonce de la suite. Nous pouvons nous attendre à ce que le casting principal revienne dans le film. Comme Brad Pitt qui reviendra en tant qu’ancien enquêteur de l’ONU Gerry Lane & Mirelle Enos qui jouera le rôle de l’épouse de Gerry. En plus de Daniella Kertesz, et bien d’autres.

Y aura-t-il une suite?

Le premier film s’est terminé avec Gerry découvrant le remède qui aidera à la survie de l’humanité. Et si le film suit les livres originaux, il y a une possibilité de suite. Il devait initialement être lancé en 2017. Cependant, la production du film n’a pas commencé. Avec Brad Bitt et David Fincher étaient tous les deux occupés avec leurs projets en cours. Fincher a précisé que bien que les scripts soient écrits, ils doivent travailler sur l’histoire. Et compte tenu de la façon dont Fincher était occupé à travailler sur la saison 2 de Mindhunter en 2019. Nous assisterons probablement à la suite de la seconde guerre mondiale en 2021.