Brad Pitt décrit Fauci dans la deuxième édition à domicile de SNL – betanewsfr

NEW YORK (AP) – Brad Pitt a dépeint le Dr Anthony Fauci dans le deuxième épisode à la maison de « Saturday Night Live », qui mettait en vedette l’invitée musicale Miley Cyrus, un caméo Adam Sandler et de nombreuses blagues désinfectantes.

Un Pitt à lunettes, parlant de la voix rauque de Fauci, a tenté de refondre les fausses assurances et les inexactitudes avancées par le président Donald Trump pendant la pandémie, par exemple lorsque Trump a dit qu’il y aurait un vaccin COVID-19 «assez rapidement. «

«Relativement bientôt, c’est une phrase intéressante. Par rapport à toute l’histoire de la terre? Bien sûr, le vaccin va arriver très vite », a déclaré Fitti de Pitt, assis à un bureau derrière une bibliothèque majestueuse. « Mais si vous deviez dire à un ami: » Je serai bientôt fini « , puis je me suis présenté un an et demi plus tard, eh bien, votre ami pourrait être relativement énervé. »

L’épisode était la deuxième «édition de quarantaine» de l’émission, avec des segments préenregistrés dans les maisons des acteurs plongeant dans les frustrations et les pierres de touche de la vie en quarantaine, mais, bien sûr, avec une touche SNL.

Sandler et Pete Davidson se sont associés pour se moquer d’être enfermés dans une famille pour un duo musical appelé « Stuck In The House », une autre esquisse mettait en vedette une version Zoom de « Law and Order » et un autre jeu de fitness zélé déplacé en ligne pendant la pandémie avec l’une se vantant de «manger propre» en préparant un nettoyant «jus de Clorox».

Cyrus, assis au coin du feu avec une guitare, a interprété « Wish You Were Here » de Pink Floyd.

La description de Pitt a suivi une interview de Fauci sur CNN quand il a dit en plaisantant qu’il pensait que Pitt devrait le représenter quand on lui a demandé de choisir entre Ben Stiller ou Pitt. L’ouverture froide a également présenté des déclarations farfelues de Trump plus tôt cette semaine sur les désinfectants et la lumière à l’étude dans la lutte contre le virus.

« Quand j’entends des choses comme le virus peut être guéri si tout le monde prend le Tide Pod Challenge, je serai là pour dire, » S’il vous plaît ne le faites pas « », a déclaré Pitt’s Fauci, avant de briser le personnage, a enlevé sa perruque et payé hommage à Fauci et le remercie.

Il y a également eu des coups lors de la bataille de Trump avec les gouverneurs dans un segment en plein air avec Cecily Strong dans le rôle du gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, qui a fustigé la gestion de la pandémie par Trump. Strong’s Whitmer a encouragé la poursuite de la distanciation sociale.

« Nous ne sommes pas encore sortis du bois », a-t-elle dit en désignant son environnement. «Nous ne le serons jamais. Nous vivons dans le Michigan. «