Brad Pitt a presque joué Big Daddy dans ‘Kick-Ass’, les rumeurs de la suite du jeu vidéo Spider-Man Fake & More / Film

The Justice Society doit vivre sur une nouvelle bande-annonce pour ce qui est à venir dans la première saison de DC Universe Stargirl.

Le flash étoile Grant Gustin a révélé que la saison six de la série impliquait finalement Flash inversé.

Punisher Vs Wick #MultiVersus j’aimerais voir qui tu as? pic.twitter.com/yRhCoe3RRh – BossLogic (@Bosslogic) 19 avril 2020

Boss Logic a imaginé une scène où Jon Bernthal comme The Punisher tente de surprendre Keanu Reeves comme John Wick.

Ryan Reynolds et Hugh Jackman a annoncé un cessez-le-feu temporaire sur les réseaux sociaux pour soutenir All-In Challenge.

Tournez-vous vers la frontière finale avec un nouvel épisode inspiré de Star-Trek DC’s Legends of Tomorrow.

Un utilisateur de Reddit qui a divulgué des détails sur la PlayStation 5 Homme araignée suite du jeu vidéo admet qu’ils étaient faux.

Alex Ross a créé cette version étonnante Crise sur des terres infinies avec Super Girl dans SupermanLes bras.

James Gunn a confirmé que The Suicide Squad a lieu la même année qu’il sort en salles, soit 2021.

