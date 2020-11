Brad Haddin demande une refonte de l’appareil pour ramener Steve Smith, David Warner et Mitchell Starc

Le grand australien du cricket Brad Haddin a mis en lumière la pénurie de superstars du cricket dans la Big Bash League et estime que le calendrier doit être révisé pour y remédier.

Haddin faisait partie des milliers de personnes abasourdies par les trois nouvelles règles introduites par Cricket Australia cette semaine, l’ancien gardien de guichet-batteur qualifiant le Power Surge, X-Factor et Bash Boost de « inutiles ».

Steve Smith, David Warner, Pat Cummins, Mitchell Starc et Nathan Lyon ne sont que quelques-uns des principaux joueurs australiens dont les campagnes BBL sont entravées par le cricket international – et plutôt que d’ajouter de nouvelles règles, Haddin dit qu’il est crucial que Cricket Australia fasse un meilleur usage de janvier.

« Peut-être (nous pourrions jouer) quelque chose à la fin du match d’essai de Sydney. Si vous aviez un bloc de trois semaines où il y avait une fenêtre ouverte pour que tous les joueurs australiens puissent jouer (cela fonctionnerait) », a déclaré Haddin sur SEN. Le spectacle Jimmy Smith.

Steve Smith avec les Sixers de Sydney (Getty)

«Imaginez David Warner affrontant un Mitchell Starc ou un Pat Cummins, ou un Steve Smith contre un Matthew Wade à Hobart. C’est ce que tout le monde veut voir.

« C’est un super concept, ce T20, mais la seule chose que nous devons voir – et c’est ce qui fait le succès de la Premier League indienne -, ce sont les meilleurs joueurs qui jouent.

« Je pense que (les nouvelles règles sont) inutiles. Le souci pour moi est que c’est un peu une tentative malavisée de dissimuler les vrais problèmes dont nous devons parler avec le Big Bash. »

Kumar Sangakkara, Herschelle Gibbs, Brendon McCullum, Kevin Pietersen, Andrew Flintoff, Muttiah Muralitharan et Dale Steyn font partie des joueurs champions que les foules BBL ont afflué ces dernières années.

Ben Stokes, Faf du Plessis, Quinton de Kock, Kagiso Rabada, Andre Russell, Kieron Pollard et Trent Boult font partie des stars modernes qui ont participé à l’IPL de cette année mais ne seront pas en Australie pour la saison 2020/21 BBL.

Ben Stokes, d’Angleterre, célèbre après avoir atteint son siècle (Getty)

Haddin était un coéquipier des importations d’outre-mer Dwayne Bravo, Johan Botha, Michael Lumb, Jason Roy et Sam Billings lors de ses séjours 2011/12 et 2016/17 avec les Sixers de Sydney – et il a dit qu’il aimerait à nouveau voir les plus gros fusils de cricket d’Australie au carré. avec le meilleur de loin.

« Nous devons commencer à recruter les meilleurs joueurs internationaux disponibles », a déclaré Haddin.

« Vous voulez voir un Mitchell Starc contre un AB de Villiers. Quelle compétition ce serait!

« Je pense juste que les changements de règles ne sont pas nécessaires. Nous devons juste trouver un moyen de commencer à attirer les meilleurs joueurs de niveau international et aussi les meilleurs joueurs australiens.

« Simple est le meilleur. C’est un excellent concept, le cricket T20, et c’est un très gros jeu tactique de toute façon, donc je pense juste que les changements de règles ne sont pas nécessaires. »

Les Sixers et Hobart Hurricanes devraient ouvrir la saison 2020/21 BBL à Bellerive Oval le 10 décembre.